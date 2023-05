Πολιτική

Μακόλ: Υπέγραψα την πώληση των F-35 στην Ελλάδα γιατί τα αξίζει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια στιγμή ο Μενέντεζ αποκάλυψε ότι σε συνομιλία που είχε με τον Μπλίνκεν, αυτός τον διαβεβαίωσε ότι δε παρακάμψει το βέτο της Γερουσία για την πώληση F-35 στην Τουρκία.

Στους λόγους που τον οδήγησαν να είναι αντίθετος στην απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Τουρκία αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής, Μάικλ Μακόλ κατά την διάρκεια του συνεδρίου της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) στην Ουάσιγκτον.

Την ίδια στιγμή, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από το Τέξας αναφέρθηκε με εγκωμιαστικά σχόλια στη συμμαχική στάση που επιδεικνύει η χώρα μας, αποκαλύπτοντας ότι έχει δώσει ήδη το πράσινο φως για την απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Ελλάδα.

Εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης του, ο Μακόλ ανάφερε: «Γιατί να θέλετε να αγοράσετε στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Ρωσία; Γιατί αγοράσατε τους S-400; Υπογράφω σε όλες τις αμυντικές πωλήσεις στο εξωτερικό και ο Εντ Ρόις (ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής) έκανε το ίδιο.

Γιατί αγοράσατε τους ρωσικούς S-400; Και την ίδια στιγμή θέλουν να τους πουλήσουμε τα F-35. Δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί μέσω των S-400 θα μεταφερθεί τεχνολογία των F-35. Είναι ακόμα μέσα στο κουτί μας λένε. Απάντησα, στείλτε το κουτί στην Ουκρανία και μετά θα μιλήσουμε. Αυτό φυσικά είναι ένα ψέμα. Δεν βρίσκονται μέσα στο κουτί και όλοι το ξέρουν. Και για αυτό υπέγραψα την πώληση των F-35 στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα τα αξίζει».

Εν τω μεταξύ χθες, ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ έκανε λόγο για διαβεβαίωση Μπλίνκεν πως η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν πρόκειται να παρακάμψει το βέτο (congressional holding) για τα τουρκικά F-16, σύμφωνα με την «Καθημερινή».

«Ρώτησα ευθέως τον υπουργό Μπλίνκεν, επειδή συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας πριν από λίγους μήνες. Τον ρώτησα και πριν και μετά τη συνάντηση: “θα παρακάμψεις τις αντιρρήσεις της Γερουσίας για τις πωλήσεις στην Τουρκία και ιδιαίτερα για τα F-16;”. Και μου απάντησε χωρίς δισταγμό “όπως ακριβώς είπα και στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, έτσι θα το πω και σε εσένα. Δεν έχω καμία πρόθεση να παρακάμψω τις αντιρρήσεις σου στην πώληση όπλων”.

Και παρόλο που ο Τσαβούσογλου του απάντησε πιέζοντας τον, “εάν συμφωνείς με αυτή την πώληση σε εμάς γιατί δεν παρακάμπτεις τις αντιρρήσεις του;”, ο Μπλίνκεν απάντησε “δεν θα το κάνω”» σημείωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στη συνομιλία που είχε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές – Debate: Το παρασκήνιο και όσα δεν έδειξαν οι κάμερες (εικόνες)

Τροχαίο - Καλλιμάρμαρο: Νεκρός ο οδηγός της μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε με λεωφορείο

Χρηστίδου: Ο Μαραντίνης διαστρεβλώνει την αλήθεια με συκοφαντικά ψεύδη (βίντεο)