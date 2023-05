Υγεία - Περιβάλλον

Έγκλημα στη Χαλκιδική: Τα νεότερα για την υγεία του 8χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εξελίσσεται η υγεία του παιδιού τραυματίστηκε σοβαρά που είδε τον πατέρα του να δολοφονεί τη μητέρα του και στη συνέχεια να αυτοκτονεί και ο ίδιος.

Στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, νοσηλεύεται ο 8χρονος που είδε τον πατέρα του να δολοφονεί τη μητέρα του και στη συνέχεια να αυτοκτονεί και ο ίδιος, στην Στρατονίκη Χαλκιδικής. .

Ο διευθυντής της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου, Γεώργιος Τσικόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" δήλωσε ότι το παιδί θα παραμείνει διασωληνωμένο για πολλούς λόγους.

Και συνέχισε: Είναι εκτός κινδύνου, αλλά έχει πολλά προβλήματα για τα οποία πρέπει να επιληφθούμε, καθώς έχει δεχθεί πάρα πολλά σκάγια σε διάφορα σημεία του σώματός του. Υπάρχουν θραύσματα στο πρόσωπο στα ιγμόρεια στο σπλαχνικό κρανίο Θα αφαιρεθούν από ΩΡΛ και θα έχουμε εξελίξεις πιθανότατα θα χρειαστούν και νεες επεμβάσεις θα γίνει συνεκτίμηση" .

Τέλος, ο κ. Τσικόπουλος τόνισε ότι μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του παιδιού θα επιστρατευτούν ψυχολόγοι, προκειμένου να το βοηθήσουν να ξεπεράσει το σοκ της απώλειας των γονιών του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ίλιον: 13χρονος μπούκαρε σε fast food με μαχαίρι

Χαϊδάρι: Παραδόθηκε η νέα πεζογέφυρα (εικόνες)

“The 2Night Show” - Αγοραστού: Τι την θυμώνει στην τηλεόραση (βίντεο)