Κοινωνία

Μοναστηράκι: Σύλληψη για σεξουαλική επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για σεξουαλική επίθεση συνελήφθη ένας άνδρας στο κέντρο της πόλης.

Ένας 34χρονος Αλγερινός συνελήφθη τα ξημερώματα, με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης σε 42χρονη, από την Τσεχία, στο Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 05:00, ο κατηγορούμενος πλησίασε ξαφνικά την 42χρονη, στην πλατεία Μοναστηρακίου και της ζήτησε να προβεί σε άσεμνες πράξεις.

Εκείνη ενημέρωσε την ΕΛΑΣ και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που συνέλαβαν τον αλλοδαπό, ο οποίος πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Αγοραστού: Τι την θυμώνει στην τηλεόραση (βίντεο)

Ιωάννινα: Σύλληψη Αλβανού για τη “σφαγή της Λούσνια”

Κακοποίηση ζώων - Ηλεία: Φόλες σκότωσαν 15 σκυλιά