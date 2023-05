Πολιτική

Εκλογές: Καιρίδης – Γεροβασίλη – Χρηστίδης για την επόμενη μέρα

Οι εκπρόσωποι της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ αποτίμησαν το εκλογικό αποτέλεσμα μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό».

Με νωπή ακόμη την ετυμηγορία του ελληνικού λαού στις εκλογές της 21ης Μαΐου, τα κόμματα και οι εκπρόσωποι τους αποτιμούν τα αποτελέσματα και αναπροσαρμόζουν την τακτική τους προκειμένου να βελτιώσουν τη δυναμική τους εν όψει της επόμενης εκλογικής διαδικασίας που θα γίνει όπως όλα δείχνουν στις 25 Ιουνίου.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», μίλησαν για τις εξελίξεις και σχολίασαν όλα τα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, ο Δημήτρης Καιρίδης από την Νέα Δημοκρατία, η Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ.

