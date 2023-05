Παράξενα

Ρόδος: Εγκατέλειψε τον 7χρονο γιο της σε ξενοδοχείο

Σοκάρει η περίπτωση ανηλίκου που εγκαταλήφθηκε από τη μητέρα του σε ξενοδοχείο.

Στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας φιλοξενείται το 7χρονο αγοράκι του βρέθηκε το απόγευμα της 20ης Μαΐου 2023 σε ξενοδοχείο του Φαληρακίου να περιφέρεται μόνο του και εγκαταλελειμμένο.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική» η Αμεση Δράση δέχτηκε κλήση από έναν ημεδαπό για την ανεύρεση ενός αγοριού ηλικίας περίπου 7 ετών σε ξενοδοχείο στο Φαληράκι.

Άμεσα μετέβη περιπολικό του ΑΤ Αρχαγγέλου στο σημείο, όπου εντοπίστηκε ο ανήλικος ο οποίος ήταν καλά στην υγεία του.

Αναζητήθηκε ανεπιτυχώς η μητέρα του, το μικρό όνομα της οποίας αποκάλυψε στους αστυνομικούς το παιδί.

Το παιδί μεταφέρθηκε με εντολή της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για εξέτασή του και ακολούθως στο ορφανοτροφείο.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι η μητέρα, μια 31χρονη αθίγγανη, που φέρεται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει κλοπές και έχει απασχολήσει μόλις πρόσφατα τόσο τον τακτικό Ανακριτή όσο και το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, βρισκόταν στην περιοχή με ακόμη δύο παιδιά της και αποπειράθηκε να διαπράξει κλοπή αλλά έγινε αντιληπτή και τράπηκε σε φυγή ενώ την καταδίωξαν περίοικοι και καταστηματάρχες.

Πήρε μαζί τις τα άλλα δύο της παιδιά και εγκατέλειψε το 7χρονο αγοράκι.

Ηδη η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου έχει κινήσει διαδικασία για κοινωνική έρευνα προκειμένου ακολούθως αν κριθεί σκόπιμο να προχωρήσει στην αφαίρεση της επιμέλειας του παιδιού.

Σημειώνεται ότι δεν είχε προλάβει να στεγνώσει το μελάνι στην διάταξη του τακτικού Ανακριτή Ρόδου με την οποία αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους την 2α Μαϊου 2023 οι αθίγγανοι που συνελήφθησαν ως μέλη πολυμελούς σπείρας που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές και δύο εξ’ αυτών συνελήφθησαν την 11η Μαϊου 2023.

Πιο συγκεκριμένα οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου συνέλαβαν την 11η Μαϊου 2023 την 31χρονη μητέρα του 7χρονου παιδιού, μια 13χρονη και μια 32χρονη για κλοπή κατά συναυτουργία.

Την 11η Μαϊου 2023 καταγγέλθηκε ότι περί ώρα 13:00 της ιδίας ημέρας 5 αθίγγανοι και συγκεκριμένα δύο γυναίκες που είχαν μαζί τους τρία ανήλικα παιδιά, μετέβησαν σε αρτοποιείο επί της οδού Μητροπόλεως και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν από τον λαιμό ημεδαπού, δίχως να το αντιληφθεί, μία χρυσή αλυσίδα αξίας 4.000 ευρώ.

Το θύμα αναγνώρισε από φωτογραφίες με απόλυτη βεβαιότητα ως δράστιδες της σε βάρος του κλοπής τις κατηγορούμενες που εντο πίστηκαν και προσήχθησαν.

Στην σπείρα που φέρεται να διευθύνει η 31χρονη αποδίδονται 8 κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες.

