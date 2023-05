Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Ζέκα επιστρέφει στο “τριφύλλι”

Σχεδόν 6 χρόνια μετά την πώληση του στην Κοπεγχάγη, ο ελληνοποιημένος διεθνής μέσος θα ντυθεί και πάλι στα πράσινα.

Η μεγάλη επιστροφή του Ζέκα Ροντρίγκες στον Παναθηναϊκό, είναι πλέον γεγονός. Σχεδόν έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του απο το «τριφύλλι» και την πώλησή του στην Κοπεγχάγη τον Αύγουστο του 2017, ο 34χρονος ελληνοποιημένος μέσος, γυρίζει στους «πράσινους», οι οποίοι ανακοίνωσαν το μεγάλο come back το πρωί της Τετάρτης (24/5).

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επισημοποίησε την επιστροφή του Ζέκα στα «πράσινα» έπειτα από 2.095 ημέρες, τόνισε πως θα δώσει το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας στο «Γ. Καλαφάτης» ενόψει της νέας σεζόν και υπογράμμισε στην ανακοίνωσή της, πως τον περιμένει η φανέλα με το τριφύλλι «...που τίμησε όσο λίγοι τον 21ο αιώνα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

2.095 ημέρες πίσω η ανακοίνωση της ΠΑΕ κατέληγε ως εξής: «Ο δεσμός Παναθηναϊκού και Ζέκα δεν σπάει». Και δεν έσπασε ποτέ! Ας πέρασαν 6 χρόνια. Σήμερα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζέκα στο σπίτι του! Ο Κάρλος υπέγραψε το συμβόλαιο της επανόδου του στον Παναθηναϊκό και θα είναι στην πρώτη συγκέντρωση της νέας αγωνιστικής περιόδου στο «Γ. Καλαφάτης».

Πάτησε Ελλάδα το 2011 σε ηλικία 23 ετών με το διαβατήριο να γράφει Ζοσέ Κάρλος Γκονσάλβες Ροντρίγκες και εθνικότητα «Πορτογάλος». Μετά από 249 συμμετοχές και έξι χρόνια με την πράσινη φανέλα -τα περισσότερα με το περιβραχιόνιο στο χέρι- και άλλα έξι χρόνια στην Κοπεγχάγη, ο Ζέκα, με ελληνική υπηκοότητα και συμμετοχές με την Εθνική ομάδα πλέον, γυρίζει για να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Η φανέλα με το Τριφύλλι στην καρδιά, αυτή που τίμησε όσο λίγοι τον 21ο αιώνα, τον περιμένει.

