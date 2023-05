Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου - Μάρτυρας: Έδειχνε να μην κατανοεί την τραγωδία που υφίστατο η οικογένειά της

Η κατάθεση του εντατικολόγου στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για το θάνατο της πρώτης της κόρης, Τζωρτζίνας.

«Μου φαίνεται αδιανόητο να βιώνεις αυτήν την τραγωδία και να ανεβάζεις φωτογραφίες από παραλίες και συναυλίες στα social media», κατέθεσε στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου ο εντατικολόγος που παρέλαβε τον Απρίλιο του 2021 τη Τζωρτζίνα στη ΜΕΘ του Ρίου μετά την ανακοπή που υπέστη το παιδί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας.

Ο κ. Χαράλαμπος Κοτσώνης κατέθεσε πως όλο το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είχε προβληματιστεί με τις αντιδράσεις των γονιών της Τζωρτζίνας, ειδικά της μητέρας, η οποία ήδη είχε χάσει δύο παιδιά και το τρίτο της, η Τζωρτζίνα, κινδύνευε σοβαρά: «Έδειχνε να μην κατανοεί την τραγωδία που υφίστατο η οικογένειά της», ανέφερε ο μάρτυρας.

Ο κ. Κοτσώνης κατέθεσε πως ήταν τόσο έντονη αυτή η συμπεριφορά, που όλοι τους προβληματίστηκαν και για αυτό στήριξαν τον επικεφαλής της εντατικής του Ρίου, κ. Ηλιάδη, να ερευνήσουν μήπως συνέβαινε κάτι σοβαρό με την οικογένεια Δασκαλάκη.

«Δουλεύω 16 χρόνια σε αυτή τη μονάδα και είναι η πρώτη φορά που το σύνολο του προσωπικού που ήρθε σε επαφή με τη μητέρα έλεγε πως «εδώ υπάρχει πρόβλημα με αυτήν τη συμπεριφορά», σημείωσε ο εντατικολόγος.

Ο μάρτυρας είπε πως η Ρ. Πισπιρίγκου «έδειχνε σαν να μην κατανοεί αυτήν την τραγωδία που υφίστατο η οικογένεια της» και ότι ήταν «διαδικαστική με το παιδί της» την ίδια στιγμή που ασχολείτο με τα social media ανεβάζοντας φωτογραφίες: «Μας προβλημάτισε η συμπεριφορά των γονιών και κυρίως της μητέρας, είχε απρόσφορο συναίσθημα. Τι εννοώ; Αυτή η οικογένεια είχε περάσει μία τραγωδία. Δύο παιδιά της είχαν πεθάνει και είχε και ένα παιδί με ανακοπή που θα ήθελε πολλή υποστήριξη από εκείνη. Δεν μπορεί να έχεις ζήσει τέτοια προβλήματα στην οικογένειά σου και να τροφοδοτείς τα social media με φωτογραφίες από παραλίες και συναυλίες... Το θεωρώ αδιανόητο...«, τόνισε ο κ. Κοτσώνης.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, όταν η Τζωρτζίνα εισήχθη στην εντατική και ερχόμενοι όλοι αντιμέτωποι με τους γονείς της, «που έδειχναν να μη θρηνούν και να μην αντιδρούν» στην οδυνηρή κατάσταση, «κρίναμε ότι θα έπρεπε να διερευνηθεί και το θέμα της εμπλοκής σε αυτούς τους θανάτους της οικογένειας. Οφείλαμε να ενημερώσουμε για αυτά τα παιδιά και ας αποδεικνυόταν μετά ότι κάποιο έπεσε από την κούνια. Είναι το ίδιο σαν σου έρθει ένα παιδί με σπασμένο πλευρά. Οφείλεις να ενημερώσεις».

Και αυτός ο μάρτυρας κατέστησε σαφές στο δικαστήριο ότι τα επεισόδια που παρουσίαζε η Τζωρτζίνα εκδηλώνονταν σε χρόνο κατά τον οποίο βρισκόταν στην Παιδιατρική Κλινική και όχι στην ΜΕΘ.

Όπως κατέθεσε, όταν η Τζωρτζίνα βγήκε από την εντατική και πήγε για νοσηλεία στην παιδιατρική μονάδα «έκανε τρία μεγάλα επεισόδια. Το πρώτο θεωρείται να ήταν επεισόδιο σπασμών. Αρχικά έλεγαν για ανακοπή αλλά δεν ίσχυε και θα το χαρακτηρίζαμε ως υπεραντίδραση των παιδιάτρων.

Μετά η Τζωρτζίνα εμφάνισε μείωση του κορεσμού, ταχυκαρδία και άλλα συμπτώματα. Έκανε τέσσερα επεισόδια μέσα σε λίγες ώρες. Της κάναμε πάλι εισαγωγή στην μονάδα. Και πάλι δεν βρήκαμε κάτι ενώ την παρακολούθουσαμε ένα 24ωρο και μετά ξαναπήγε στην παιδιατρική.

Πάλι εκεί είχαμε άλλο ένα επεισόδιο με πτώση κορεσμού, ωχρότητα και της έδωσαν εμφυσήσεις με συσκευή αναζωογόνησης (ambu). Αποφασίσαμε ότι θα παίρναμε το παιδί πίσω στη μονάδα (ΜΕΘ). Για άλλη μία φορά το παιδί δεν έδειξε τίποτα. Εκεί επανήλθε το χρώμα του. Έτσι κρίναμε να μεταφερθεί στο «Αγλαϊα Κυριακού» προκειμένου να γίνει ένας ενδελεχής νευρολογικός έλεγχος. Μας είχε προβληματίσει το συγκεκριμένο περιστατικό εφόσον προχωρούσε ο έλεγχος και ήταν αρνητικός, επειδή υπήρχαν άλλοι δύο θάνατοι στην οικογένεια και δεν ήταν πλήρως διευκρινισμένα τα αίτια. Για αυτό μας προβλημάτισε κυρίως η συμπεριφορά των γονιών και κυρίως της μητέρας. Για μένα το συναίσθημά της ήταν απρόσωπο».

Η δίκη συνεχίζεται.

