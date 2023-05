Life

Εκλογές: “Πρόσωπο με πρόσωπο” για τους στόχους των κομμάτων και την Κεντροαριστερά

Κορυφαία στελέχη των τριών μεγάλων κομμάτων απαντούν στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ποιο είναι το διακύβευμα των νέων εκλογών;

Σε ποιο ποσοστό στοχεύει η Νέα Δημοκρατία;

Πώς θα εξελιχθεί η μάχη ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ για την κυριαρχία στην Κεντροαριστερά;

Στα ερωτήματα απαντούν ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, από τη Νέα Δημοκρατία, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Μιχάλης Κατρίνης βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πέμπτη 25 Μαΐου στις 23:00.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή

