Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου: Οπαδοί του ΠΑΟΚ εντοπίστηκαν στον Βόλο - Επέστρεψαν Θεσσαλονίκη συνοδεία αστυνομικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ., προκάλεσε η μετακίνηση δεκάδων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, προς την πόλη του Βόλου.



Oπαδοί του ΠΑΟΚ επιχείρησαν να φτάσουν οδικώς και οργανωμένα στο Βόλο για τον τελικό του κυπέλλου στο ποδόσφαιρο, παρά την σχετική απαγόρευση της ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, στις 19:45 το απόγευμα της Τρίτης (23/5) εντοπίστηκαν στην Κερασιά Μαγνησίας, 180 οπαδοί του ΠΑΟΚ, που επέβαιναν σε 47 αυτοκίνητα, να κινούνται προς την πόλη του Βόλου, προκειμένου να καταλύσουν στο ξενοδοχείο που βρίσκεται η ποδοσφαιρική ομάδα.

Άμεσα και με συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, επέστρεψαν στην Θεσσαλονίκη! Στις 21:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας, ακόμη 14 οπαδοί της ομάδας της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν στον οικισμό «Μελισσατίκων» ενώ επέβαιναν σε 4 αυτοκίνητα και προσήχθησαν στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Βόλου.

Αφού εξετάστηκαν, στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: thessaliatv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος: Άφησαν το μωρό τους στο αυτοκίνητο και πήγαν για ψώνια

Κοζάνη: Συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας του

Ιωάννινα: Σύλληψη Αλβανού για τη “σφαγή της Λούσνια”