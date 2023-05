Κοινωνία

Καταγγελία: Δασκάλα έβαλε σε 10χρονα ταινία ερωτικού περιεχομένου

Η αντίδραση του υπουργείου Παιδείας μετά την καταγγελία που έκαναν γονείς για τη δασκάλα του παιδιού τους.

Δασκάλα σε δημοτικό σχολείο της Αθήνας καταγγέλθηκε από γονείς για προβολή ταινίας ερωτικού ομοφυλοφιλικού περιεχομένου σε ανήλικα παιδιά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, οι γονείς αγοριού διαπίστωσαν αλλαγή στη συμπεριφορά του, καθώς είχε μπερδευτεί από όσα είχε δει στην ταινία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατία», οι γονείς διαμαρτυρήθηκαν για την αντιπαιδαγωγική μορφή της ταινίας, καθώς και την υποβολιμαία προπαγάνδα υπέρ της ομοφυλοφιλίας σε ανήλικα παιδιά. Επίσης, σημείωσαν ότι η προβολή της ταινίας έγινε χωρίς την παραμικρή διεπιστημονική προσέγγιση ή την προηγούμενη πληροφόρησή τους «για τέτοιου είδους ευαίσθητα, καίρια και ακανθώδη ζητήματα».

Οι καταγγέλλοντες ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους με εξώδικη όχληση – διαμαρτυρία προς τον διευθυντή του σχολείου, την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και το υπουργείο, να γνωστοποιήσει κατά πόσο η ταινία αυτή «καθίσταται εκπαιδευτικώς εγκεκριμένη και παιδαγωγικώς συμβατή εκ του υπουργείου Παιδείας». Ζήτησαν επίσης να ελεγχθεί πειθαρχικά η πρωτοβουλία της δασκάλας για την προβολή τέτοιου είδους ταινίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Αλέξανδρος Κόπτσης, σημειώνει σε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό πως, «την Παρασκευή 19/5 γνωστοποιήθηκε διαμαρτυρία γονέα σχετικά με το ζήτημα αυτό. Την ίδια ημέρα η διαμαρτυρία απεστάλη αμέσως στην αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να ελέγξει και να ερευνήσει επισταμένως το περιστατικό, να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη και να μας ενημερώσει σχετικά. Μόλις μας κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, θα αποφανθούμε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

