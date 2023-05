Πολιτισμός

Πέθανε η Τζίνα Πολίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου της Τζίνας Πολίτη. Η διαδρομή και το έργο της.



Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών η γνωστή συγγραφέας και καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Τζίνα Πολίτη.



Η βραβευμένη συγγραφέας είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1930. Σπούδασε Αγγλική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Ν. Υόρκης. Διδάκτωρ της Αγγλικής Λογοτεχνίας, ήταν ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο άρχισε να διδάσκει μετά τη μεταπολίτευση.



Ως Fellow του Κολεγίου Churchill, δίδαξε επί σειρά ετών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Βιβλία και μελέτες της πάνω στην αγγλική, την ελληνική και τη συγκριτική λογοτεχνία έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.



Το 1998 τιμήθηκε με το «Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας και Ερευνας» από το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας. Το 2007 έλαβε το βραβείο δοκιμίου των λογοτεχνικών βραβείων του περιοδικού «Διαβάζω» για το βιβλίο της «Περί αμαρτίας, πάθους και άλλων τινών», ενώ το 2011 της απονεμήθηκε το Βραβείο «Διδώ Σωτηρίου» της Εταιρείας Συγγραφέων.



Συλλυητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην οποία αναφέρει:

«Η Τζίνα Πολίτη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της Αριστεράς, ομότιμη καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν είναι πια ανάμεσά μας. Γεννημένη στην Αθήνα το 1930, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και δίδαξε για πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, πριν αρχίσει τη θητεία της στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συγγραφέας σημαντικών βιβλίων, η Τζίνα Πολίτη έλαβε πολλά βραβεία.



Η Τζίνα Πολίτη ήταν μία αγωνίστρια της Αριστεράς, μια διανοούμενη που ποτέ “δεν τα έβαλε κάτω”. Με συνεχή παρουσία, παρεμβάσεις, τακτική αρθρογράφος της Αυγής μέχρι πρόσφατα, θεωρούσε χρέος της να παρεμβαίνει στα δημόσια πράγματα, προσφέροντας απλόχερα τις γνώσεις, το ευρηματικό της πνεύμα και το ανατρεπτικό της χιούμορ στο ευρύ κοινό. Ενταγμένη στον Συνασπισμό και στη συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν σταμάτησε ποτέ να ενημερώνεται και να συμμετέχει στις κομματικές διαδικασίες: ακούραστη "στρατιώτης" όπως έλεγε η ίδια.



Η μέριμνά της, μέχρι το τέλος της ζωής της ήταν να βοηθήσει το κόμμα με κάθε τρόπο. Και το φρόντισε μέχρι και στην τελευταία της επιθυμία.



Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της».

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος: Άφησαν το μωρό τους στο αυτοκίνητο και πήγαν για ψώνια

Κοζάνη: Συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας του

Ιωάννινα: Σύλληψη Αλβανού για τη “σφαγή της Λούσνια”