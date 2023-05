Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού: Εκδήλωση του ΕΙΠ με θέμα "Πολιτισμός & Διάστημα"

Ενδιαφέρουσα ανοιχτή εκδήλωση, στον κήπο του ανακαινισμένου κτηρίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, διοργανώνει ο εικαστικός καλλιτέχνης Γιώργος Ταξιαρχόπουλος.

Με αφορμή τον εορτασμό της 21ης Μάϊου, της ημέρας που έχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ και την UNESCO ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού, ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Κύπρο και Πρόεδρος της EUNIC Κύπρου, εικαστικός καλλιτέχνης Γιώργος Ταξιαρχόπουλος, διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση στον κήπο του ανακαινισμένου κτηρίου του ΕΙΠ στο Ψυχικό, Στρ Καλλάρη 50, πρώην οικία Πρόδρομου Μποδοσάκη, την Παρασκευή 26 Μάϊου 2023 στις 18:00 -20:00 σε συνεργασία με το ΕΙΠ και τον Κυπριακό οργανισμό CSEO, με θέμα: «Πολιτισμός & Διάστημα».

Στην εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, θα χαιρετίσει ο Πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα κ. Κυριάκος Κενεβέζος και ο Πρόεδρος του ΕΙΠ κ. Νίκος Κούκης.

Θα μιλήσουν ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού για την Εξερεύνηση του Διαστήματος Δρ Γεώργιος Δανός, ο οποίος προσφάτως βραβεύθηκε ως Πρεσβευτής Ελληνικού Πολιτισμού από το ΕΙΠ Κύπρου και θα παρουσιάσει την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην φετινή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας με τίτλο: «Από την Χειροκοιτία στον Άρη». Καθώς επίσης, και το επιστημονικό & τεχνολογικό εγχείρημα του οργανισμού CSEO σε συνεργασία με την ΝΑΣΑ, στις εγκαταστάσεις του στην Λευκωσία, σχετικά με την κατασκευή ρομπότ το οποίο θα προσεδαφιστεί στον Άρη σύντομα για έρευνες.

Στην συνέχεια, θα γίνουν εισηγήσεις από τον Δρ Νικόλαο Κολόνια, Καθηγητή Φιλοσοφίας & Αισθητικής στο Πανεπιστήμιο Chiang Mai της Ταϊλάνδης, στο τμήμα Διεπιστημονικών Τεχνών, ο οποίος θα παρουσιάσει μία σύντομη γενεαλογία της Αρχιτεκτονικής ανιχνεύοντας τις πολιτικές λειτουργίες της, «Προσεγγίζοντας τα αστέρια» για το πως μπορεί να δημιουργήσει ένα νεολιθικό αρχιτεκτονικό σώμα μια εξισωτική αρχιτεκτονική του Διαστήματος (Σπινόζα). Ο κ. Γιώργος Ταξιαρχόπουλος, θα αναφερθεί στον Πολιτισμό & την Κουλτούρα,ως έννοιες καιως δυναμικές καταστάσεις οι οποίες συσχετίζονται με το Γίγνεσθαι και το Σύμπαν. Ενώ, θα παρουσιαστεί διαδικτυακά εισήγηση και από τον κ. Μάρτιν Σέξτον (εικαστικός καλλιτέχνης από τo Ηνωμένο Βασίλειο, Greece in USA) σχετικά με την ανακάλυψη από τον ίδιο, ενός μετεωρίτη ο οποίος ομοιάζει σε σχήμα και σχέδιο με το έργο του γνωστού Γερμανού ζωγράφου Α. Ντύρερ, «η καρδιά του Ντύρερ» και ως εκ τούτου έλαβε αντίστοιχα το όνομα του από αυτό το έργο.

Στο τέλος της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει συζήτηση/ερωτήσεις με/από το κοινό. Η συγκεκριμένη εκδήλωση εγκαινιάζει την έναρξη μιας στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, ΕΙΠ στην Κύπρο και CSEO, σε ευρύτερα θέματα Πολιτισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία και διεθνώς.

Υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα:

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

18:00 – έναρξη, εγγραφές & συστάσεις. Συντονιστής κ. Γιώργος Ταξιαρχόπουλος

18:15 – Δρ Γιώργος Δανός, «Από την Χειροκοιτία στον Άρη» εκπροσώπηση της Κύπρου στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας. Παρουσίαση του οργανισμού CSEO και των εγχειρημάτων του με αποκορύφωμα το ρομπότ για έρευνες στον Άρη.

18:45 – Δρ Νικόλαος Κολόνιας, «Προσεγγίζοντας τα αστέρια», μία εισήγηση για το νεολιθικό αρχιτεκτόνημα ως σώμα (Σπινόζα).

19:15 – κ. Μάρτιν Σεξτον, «Η καρδιά του Ντύρερ», η σχέση του μετεωρίτη με το έργο του διάσημου ζωγράφου.

19:30 – Συζήτηση με το κοινό & ερωτήσεις, συντονιστής ο κ. Γιώργος Ταξιαρχόπουλος

19:45 – Κρασί και Β2Β δικτύωση.

20:30 - Λήξη εκδήλωσης

