Κόσμος

Αυστραλία: Πέθανε η 95χρονη που χτυπήθηκε με τέιζερ από αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα έπασχε από άνοια. Πώς συνέβη το περιστατικό. Σοκαρισμένη η αυστραλιανή κοινή γνώμη.



Πέθανε η 95χρονη στην Αυστραλία, μία εβδομάδα αφού αστυνομικός χρησιμοποίησε εναντίον της taser στον οίκο ευγηρίας όπου ζούσε, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Κλέρ Νόουλαντ «πέθανε ήρεμα στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 19.00 περιστοιχισμένη από την οικογένεια και τους δικούς της», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Λίγες ώρες πριν, είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών από απερισκεψία κατά 33χρονου αστυνομικού, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Θα προσαχθεί στο δικαστήριο στις 5 Ιουλίου.

Η Κλερ Νόουλαντ, η οποία πάσχει από άνοια, βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο από τις 17 Μαΐου που δέχθηκε την βολή με το ηλεκτρονικό πιστόλι σε ένα περιστατικό που σόκαρε την αυστραλιανή κοινή γνώμη.

Αστυνομικοί κλήθηκαν στον οίκο ευγηρίας Yallambee Lodge από το προσωπικό που έκανε αναφορά για «μία γυναίκα οπλισμένη με μαχαίρι».

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι παρακάλεσαν την Κλερ Νόουλαντ να αφήσει το οδοντωτό μαχαίρι για το κρέας που κρατούσε κατευθυνόμενη προς το μέρος τους «με αργό ρυθμό», στηριζόμενη στην πατερίτσα. Και αυτή η σκηνή οδήγησε τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση του taser εναντίον της.

Το γεγονός ότι η κα. Νόουλαντ έγινε στόχος taser έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στον πληθυσμό της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας και δείχνει σε ποιο βαθμό έχουμε απελπιστική ανάγκη μεταρρύθμισης της αστυνομίας, δήλωσε η τοπική οικολόγος βουλευτής Σου Χίγκινσον.

Εκκλήσεις για την πραγματοποίηση κοινοβουλευτικής έρευνας και την δημοσιοποίηση του οπτικού υλικού από την κάμερα σώματος του αστυνομικού που διώκεται διατυπώθηκαν μετά το περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος: Άφησαν το μωρό τους στο αυτοκίνητο και πήγαν για ψώνια

Κοζάνη: Συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας του

Καταγγελία: Δασκάλα έβαλε σε 10χρονα ταινία ερωτικού περιεχομένου