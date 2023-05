Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμφύτευμα βοηθά ασθενή με παράλυση να περπατήσει (εικόνες)

Πώς λειτουργεί η συσκευή και πώς βοηθά τους ασθενείς. Τι λένε οι επιστήμονες.

Ένα εμφύτευμα που αποκαθιστά την επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού φαίνεται ότι βοήθησε ασθενή με παράλυση των άνω και κάτω άκρων να σταθεί και να περπατήσει.

Η συσκευή, που παρουσιάζεται στο περιοδικό Nature, βρέθηκε επίσης να βελτιώνει τη νευρολογική ανάκαμψή του και ο ασθενής μπορούσε να περπατήσει με πατερίτσες ακόμα και όταν το εμφύτευμα ήταν απενεργοποιημένο.

Ο τραυματισμός του νωτιαίου μυελού μπορεί να διακόψει την επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και της περιοχής του νωτιαίου μυελού που ελέγχει το περπάτημα οδηγώντας σε παράλυση. Ορισμένες προηγούμενες προσεγγίσεις για την αποκατάσταση της κίνησης σε άτομα με αυτό τον τύπο παράλυσης περιλάμβαναν ηλεκτρική διέγερση περιοχών του νωτιαίου μυελού, για να καταστεί δυνατό οι ασθενείς να σταθούν και να περπατήσουν. Ωστόσο, αυτό απαιτούσε οι ασθενείς να φορούν αισθητήρες κίνησης και οι ασθενείς έδειχναν περιορισμένη ικανότητα προσαρμογής των κινήσεων των ποδιών σε μεταβαλλόμενα εδάφη και απαιτήσεις.

Η ψηφιακή σύνδεση του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού θα μπορούσε, σύμφωνα με τους ερευνητές, να βελτιώσει τον έλεγχο του συντονισμού και του εύρους της μυικής δραστηριότητας και να αποκαταστήσει πιο φυσικό και προσαρμοστικό έλεγχο της ορθοστασίας και του περπατήματος σε αυτούς τους ασθενείς.

Ο νευροεπιστήμονας Γκρεγκουάρ Κουρτίν και οι συνεργάτες του δοκίμασαν μια διεπαφή εγκεφάλου- σπονδυλικής στήλης (BSI), η οποία αποτελείται από ένα εμφυτευμένο σύστημα καταγραφής και διέγερσης που δημιουργεί μια άμεση σύνδεση μεταξύ του εγκεφάλου και των περιοχών του νωτιαίου μυελού, οι οποίες εμπλέκονται στο περπάτημα. Το BSI μπόρεσε να βαθμονομηθεί μέσα σε λίγα λεπτά και παρέμεινε αξιόπιστο και σταθερό για πάνω από ένα χρόνο, ακόμη και στο σπίτι χωρίς επίβλεψη.

Ο ασθενής ανέφερε ότι το BSI επιτρέπει ένα φυσικό έλεγχο των κινήσεων των ποδιών του για να στέκεται, να περπατά, να ανεβαίνει σκάλες και να διασχίζει ακόμα και πολύπλοκα εδάφη. Επιπλέον, με τη συσκευή αυτή βελτιώθηκε και η νευρολογική αποκατάστασή του και ο ασθενής ανέκτησε την ικανότητα να περπατά με πατερίτσες ακόμα και όταν το BSI ήταν απενεργοποιημένο.

Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06094-5

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

