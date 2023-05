Life

Άγγελος Ανδριόπουλος: Απολύθηκα γιατί είναι έγκυος η γυναίκα μου!

Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία του ηθοποιού για τους λόγους για τους οποίους, όπως αναφέρει, ακυρώθηκε η συμφωνία που είχε δώσει για να παίξει σε θεατρική παράσταση.

Ο ηθοποιός Άγγελος Ανδριόπουλος κατήγγειλε μέσω των social media ότι απολύθηκε από παράσταση, επειδή είναι έγκυος η σύζυγός του.

«Σε άλλα νέα, σήμερα απολύθηκα λόγω... εγκυμοσύνης», έγραψε στον λογαριασμό του στα social media ο ηθοποιός που έχει μετάσχει σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσα στις οποίες οι «Άγριες Μέλισσες» και το «Κόκκινο Ποτάμι».

Στην ανάρτησή του, ο Άγγελος Ανδριόπουλος εξήγησε πως ενώ είχε κάνει συμφωνία, τον ενημέρωσαν από την παραγωγή ότι ο σκηνοθέτης διακόπτει τη συνεργασία τους, για την περίπτωση που γεννήσει η σύζυγός του κατά τη διάρκεια των παραστάσεων.

«Να κλείνεις μια συμφωνία για καλοκαιρινή παράσταση, να δίνεις τα χέρια και δύο μήνες μετά, ύστερα από κάποιες πρόβες και ενώ έχεις δεσμεύσει την καλοκαιρινή σου περίοδο, να σε παίρνει ένα μεσημέρι τηλέφωνο η παραγωγή και να σου λέει ότι “ο σκηνοθέτης αποφασίζει να διακόψει την συνεργασία γιατί ανησυχεί ότι δεν θα βγάλεις την παράσταση σε περίπτωση που την συγκεκριμένη ημερομηνία γεννήσει η σύζυγός σου”», έγραψε ο ηθοποιός.

«Δυστυχώς λοιπόν, ενώ οι γυναίκες προσπαθούν ακόμα μετά από δεκαετίες να διεκδικήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και μετά - στην Ελλάδα του 2023- υπάρχουν και περιπτώσεις απολύσεων ανθρώπων που πρόκειται να γίνουν μπαμπάδες, με σκοπό να μη βλάψουν (με την χαρά τους..;) το καλό; Τον στόχο; μιας παράστασης…», συμπλήρωσε ο Άγγελος Ανδριόπουλος.

