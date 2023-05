Οικονομία

ΗΠΑ: Ο οίκος Fitch υποβάθμισε την αξιολόγηση της χώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι πολιτικές και οικονομικές αναταραχές στις ΗΠΑ, με τον οίκο Fitch να αντιδρά.

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Rating υποβάθμισε χθες Τετάρτη σε «αρνητική» την προοπτική του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου των ΗΠΑ, το οποίο τοποθετεί στη βαθμίδα AAA, την υψηλότερη δυνατή, εξαιτίας του κινδύνου η χώρα να κηρύξει στάση πληρωμών.

Γενικά, η κίνηση αυτή αφήνει να εννοηθεί πως είναι πιθανή η υποβάθμιση του αξιόχρεου από τον οίκο το προσεχές διάστημα.

Η απόφαση «αντανακλά τις πολιτικές εντάσεις που εμποδίζουν την επίλυση του προβλήματος» που θα δινόταν «με την αύξηση ή την αναστολή της ισχύος του ορίου χρέους» του ομοσπονδιακού κράτους, καθώς «η προθεσμία πλησιάζει γρήγορα», εξήγησε ο Φιτς.

Η κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν και η Ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση συνεχίζουν τις σκληρές διαπραγματεύσεις τους για την αύξηση του ορίου δανεισμού του ομοσπονδιακού κράτους από το Κογκρέσο, απαραίτητη για να αποτραπεί ο κίνδυνος κήρυξης άνευ προηγουμένου στάσης πληρωμών από το δημόσιο την 1η Ιουνίου, η οποία θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Προβολή ακατάλληλης ταινίας από δασκάλα: “Το παιδί γύρισε από το σχολείο κι έκανε εμετό”

Ευρωεκλογές: Οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους επιβεβαιώθηκαν από την ΕΕ

Τίνα Τάρνερ: Η πορεία της θρυλικής “γιαγιάς της ροκ” (εικόνες)