Άνδρας σε αμαξίδιο δέχεται επίθεση από 1000 μέλισσες! (βίντεο)

Εκατοντάδες τσιμπήματα δέχθηκε ο άνδρας με το ένα πόδι, που δεν μπορούσε να αντιδράσει στην επίθεση του σμήνους των μελισσών. Ποιοι και πως τον έσωσαν.

Ένας 60χρονος άντρας με αναπηρία, σώθηκε την τελευταία στιγμή από πυροσβέστες όταν δέχτηκε επίθεση από 1000 μέλισσες, δεχόμενος πάνω από 250 τσιμπήματα.

Ο 60χρονος Τζον Φίσερ, από την Αριζόνα, και ο σκύλος του αναρρώνουν μετά από μία παρα λίγο φονική επίθεση που δέχτηκαν από σμήνος μελισσών.

Η δοκιμασία το βράδυ του Σαββάτου έλαβε τέλος μόνο όταν τους έριξαν νερό με το λάστιχο οι πυροσβέστες που ανταποκρίθηκαν στη γειτονιά τους

Ο 60χρονος, ο οποίος έχασε το ένα του πόδι από μόλυνση πριν από περίπου οκτώ χρόνια, βρισκόταν στο αναπηρικό αμαξίδιο-ποδήλατο γυμναστικής του, με τον σκύλο του στο πλευρό του, όταν δέχθηκαν την επίθεση.

Tο βίντεο παρακολούθησης που εξασφάλισε η Arizona Family έδειξε την οδυνηρή στιγμή που τα έντομα κυνήγησαν τον άντρα με το κατοικίδιό του, με αποτέλεσμα ο Φίσερ να αναποδογυρίσει το αμαξίδιό του καθώς σύρθηκε, προσπαθώντας να ξεφύγει.

Αργότερα, όταν τίναξε τα ρούχα του μπροστά στις κάμερες, δεκάδες μέλισσες ξεχύθηκαν έξω. Υπήρχε μία ακόμα ζωντανή, αλλά ο Φίσερ την πάτησε με το αναπηρικό αμαξίδιο του - σε μια στιγμή φαινομενικής εκδίκησης.

Ο Φίσερ έμεινε με τσιμπήματα στα χέρια, τα μάτια, το στόμα, τα αυτιά, τα πόδια και την πλάτη του, καθώς και με εκδορές από το σύρσιμο στο έδαφος. Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο τη Δευτέρα και αναρρώνει στο σπίτι με τον σκύλο του.

Ο ίδιος δήλωσε «Υπήρχε ένα μέρος του εαυτού μου που ήθελε να φρικάρει και ένα μέρος του εαυτού μου που ήθελε να πανικοβληθεί. Και ήξερα, από προηγούμενη εμπειρία, ότι εκεί είναι που τα χάνεις. Και δεν έχεις πλέον τον έλεγχο. Εκεί είναι που διατρέχεις μεγαλύτερο κίνδυνο», πρόσθεσε.

Ο Φίσερ βρισκόταν στο αναπηρικό του αμαξίδιο και έκανε μια βόλτα στη Φλόρενς της Αριζόνα, όταν είπε ότι ένιωσε κάτι που νόμιζε ότι ήταν μύγα και το έδιωξε μακριά.

«Το επόμενο πράγμα που ξέρω είναι ότι υπήρχαν μέλισσες παντού πάνω μου και πάνω στον σκύλο», είπε ο 60χρονος.

«Προσπάθησα να περάσω απέναντι, αλλά δεν μπορούσα να δω γιατί πήγαιναν προς τα μάτια μου και ήταν παντού στο πρόσωπό μου».

Μπόρεσε να απελευθερώσει τον Πίπιν, ο οποίος ήταν δεμένος με λουρί στο αναπηρικό του αμαξίδιο, και ο σκύλος έτρεξε στον γείτονα του Φίσερ.

Όμως η καρέκλα αναποδογύρισε και ο Φίσερ προσπάθησε να ξεφύγει συρόμενος.

«Σύρθηκα για ένα χρονικό διάστημα για να προσπαθήσω να απομακρυνθώ από το σημείο όπου βρίσκονταν, αλλά εκείνες, φυσικά, απλώς με ακολούθησαν», είπε.

Πυροσβέστες εμφανίστηκαν για να βοηθήσουν τον Φίσερ, αλλά εθεάθησαν σε βίντεο να φεύγουν από το σμήνος των μελισσών. Επέστρεψαν λίγα λεπτά αργότερα και έβρεξαν με νερό τον 60χρονo.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου ο Φίσερ είπε ότι οι γιατροί του είπαν ότι τον είχαν τσιμπήσει περισσότερες από 250 φορές οι «μέλισσες δολοφόνοι». Τον σκύλο του τον τσίμπησαν 50 φορές.





