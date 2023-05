Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Η ατζέντα της Πέμπτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Σήμερα στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» ο δημοσιογράφος Άρης Καβατζίκης σε μια κατάθεση ψυχής στη Σοφία Αλιμπέρτη μοιράζεται την τραυματική εμπειρία της απώλειας του αδερφού του και το πώς διαχειρίστηκε το πένθος του.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Άρη Καβατζίκη που θα προβληθεί σήμερα στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»:

Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μία απώλεια; Η ψυχολόγος Άννα Χατζηδημητρίου εξηγεί πότε κάποιος συνίσταται να συνεργαστεί με έναν έμπειρο ψυχοθεραπευτή προκειμένου να διαχειριστεί κάποια απώλεια.

Πόσα γνωρίζουμε για την τράπεζα σπέρματος; Ποια είναι η διαδικασία και τι προϋποθέτει η ελληνική νομοθεσία; Η βιολόγος ανθρώπινης αναπαραγωγής Αγγιολίνα Κουρή και η ψυχοθεραπεύτρια Κική Σύρμου απαντούν σε όλα τα ερωτήματά μας.

Οι ευεργετικές ιδιότητες του μελιού στην υγεία μας. Ο Κωνσταντίνος Ξένος αναλύει τα οφέλη του μελιού, αλλά και το πόσο πρέπει να τρώμε για να μην παχύνουμε.

Ποιοι είναι οι συχνότεροι τραυματισμοί το καλοκαίρι; Ο ορθοπεδικός Βασίλειος Σακελλαρίου δίνει χρήσιμες συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε περίπτωση.

Τι πρέπει να περιέχει το νεσεσέρ μας το καλοκαίρι; Η Έλενα Σκούρα, CEO των SkourasMed, μας προτείνει τα απαραίτητα καλλυντικά και αντηλιακά.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023 - Αφροδίτη Λατινοπούλου: Η “Φωνή Λογικής”, η “μαύρη Κλεοπάτρα” και ο “γονέας 2”

Ζάκυνθος - Εγκατάλειψη παιδιού στο αυτοκίνητο: “Εμείς έτσι κάνουμε”, είπε η μάνα

Αιφνίδιος βρεφικός θάνατος: Επιστήμονες “είδαν” βιολογικές αιτίες