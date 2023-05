Qatar gate - Εύα Καϊλή: Ελεύθερη χωρίς βραχιολάκι η ευρωβουλευτής

Οικονομία

Νέα απόφαση των βελγικών Αρχών, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης.

Ελεύθερη χωρίς βραχιολάκι ηλεκτρονικής επιτήρησης, αλλά με άλλους περιοριστικούς όρους σε ισχύ, είναι πλέον η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Εύα Καϊλή.

Η εισαγγελία Βρυξελλών επιβεβαίωσε την απόφαση να αφαιρεθεί το ηλεκτρονικό βραχιολάκι από την Εύα Καϊλή, ωστόσο θα υπάρχουν περιοριστικοί όροι οι οποίοι δεν είναι γνωστοί προς το παρόν.

Το αίτημα για αφαίρεση του ηλεκτρονικού βραχιολιού επιτήρησης, κατατέθηκε πριν απο λίγα 24ώρα από την Εύα Καϊλή, εκ των βασικών κατηγορουμένων για το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το λεγόμενο Qatargate.

Η κίνηση αυτή από την πλευρά της Εύας Καϊλή ήρθε μετά την αποφαση της βελγικής δικαιοσύνης να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους και χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ο Βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα και ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο σύντροφος της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ελληνίδα πολιτικός έχει θέσει στις άμεσες προτεραιότητές της να επανέλθει στα καθήκοντά της στο ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα ο δικηγόρος της δηλώνει πως υπάρχουν στοιχεία που δεν έχουν γίνει γνωστά και ενισχύουν την αθωότητά της.

