Κάρπαθος – Κώστας Ηλιάκης: Το μνημόσυνο του ήρωα σμηναγού (εικόνες)

Η Κάρπαθος τίμησε την μνήμη του ήρωα σμηναγού που έχασε τη ζωή του μετά από αναχαίτιση τουρκικού πολεμικού αεροσκάφους.

Συμπληρώθηκαν 17 χρόνια από τον θάνατο του σμηναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από αναχαίτιση τουρκικού αεροσκάφους κοντά στην Κάρπαθο.

Ήταν 23 Μαΐου του 2006 όταν ο ήρωας σμηναγός αναχαίτισε το τουρκικό πολεμικό αεροσκάφος, ο πιλότος του οποίο όμως, έκανε έναν κυριολεκτικά δολοφονικό χειρισμό, 21 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της νήσου, εντός του FIR Αθηνών.

Η Κάρπαθος τιμά τον ήρωα Σμηναγό Ηλιάκη, πραγματοποιώντας μνημόσυνο.

