Εκλογές - Twitter: Χειροπέδες σε 37χρονο για αναρτήσεις του

Οι αναρτήσεις του 37χρονου που κινητοποίησαν τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και οδήγησαν στη σύλληψη του.

Στη σύλληψη ενός 37χρονου ιδιωτικού υπαλλήλου προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο οποίος κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου

Ο 37χρονος που διαμένει μαζί με τη μητέρα του και τον αδερφό του στην Νέα Φιλαδέλφεια, έκανε αναρτήσεις στο twitter, ενάντια σε όλα τα κόμματα, το Σύνταγμα και τους αστυνομικούς.

«Να εξεγερθούμε», «Να πάρουμε τα όπλα», «Να τα κάψουμε όπως το 2008», ήταν ορισμένες από αυτές.

Όταν τον συνέλαβαν δήλωσε πως δεν καταλάβαινε ότι έκανε κάτι κακό και πως έχει μετανιώσει .

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από τη σταχυολόγηση των οποίων προέκυψαν ενδείξεις σχετικά με την εμπλοκή του ανωτέρου ημεδαπού στη διαχείριση προφίλ μέσου κοινωνικής δικτύωσης μέσω του οποίου προέβαινε σε αναρτήσεις με περιεχόμενο δημόσιας προτροπής και διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διαδικτυακής έρευνας που διενεργήθηκε, εντοπίσθηκαν οι επίμαχες αναρτήσεις καθώς και πλήθος δημοσιεύσεων με συναφές περιεχόμενο, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο 6μηνο με την πιο πρόσφατη να έχει γίνει την προηγούμενη μέρα (23-05-2023).

Τα ανωτέρω στοιχεία τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα και αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, προέκυψε ότι τα ηλεκτρονικά ίχνη αντιστοιχούν σε σύνδεση διαδικτύου της οικίας του ημεδαπού.

Από την επακόλουθη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ταυτοποιήθηκε προανακριτικά ως διαχειριστής του επίμαχου προφίλ και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητού τηλεφώνου, φορητό μέσο αποθήκευσης (USB flash drive) και 2 σκληροί δίσκοι υπολογιστή.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

