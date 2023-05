Life

Μέγαρο Μαξίμου: O Peanut... “μετακομίζει” στην Πειραιώς

Το χαριτωμένο σκυλάκι- μασκότ του Μαξίμου δέχθηκε τα χάδια του Κυριάκου Μητσοτάκη.



Μετά την παράδοση των πρωθυπουργικών καθηκόντων στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου και πλέον θα εργάζεται από το γραφείο του στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ.

Ήδη, από το Μαξίμου έχει αποχωρήσει όλο το επιτελείο του, ενώ ο ίδιος πριν φύγει χάιδεψε τον Πίνατ, το σκυλάκι- μασκότ του πρωθυπουργικού μεγάρου, το οποίο ήταν αδέσποτο που υιοθετήθηκε συμβολικά από τον κ.Μητσοτάκη και έκτοτε έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ έχει υποδεχθεί και έχει δεχθεί χάδια από αρχηγούς κρατών και άλλους επίσημους προσκεκλημένους.

Οι εκλογές 2023 έφεραν μια κάποια αναστάτωση στον Peanut, μιας και ο αξιολάτρευτος σκυλάκος, το "κομματόσκυλο" όπως τον είχε αποκαλέσει χαϊδευτικά αστειευόμενος ο πρωθυπουργός, θα πρέπει να εγκαταλείψει το Μέγαρο Μαξίμου και θα ακολουθήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην οδό Πειραιώς.

