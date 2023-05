Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση μετά την ήττα που υπέστη το κόμμα της Κουμουνδούρου στις εκλογές της 21ης Μαϊου

Με την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα ξεκινάει η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η πρώτη μετά την βαριά ήττα που υπέστη το κόμμα της Κουμουνδούρου στις εκλογές της 21ης Μαϊου.

«Ήρθε η ώρα να κηρύξουμε λήξη στο πένθος και να σημάνουμε συναγερμό μάχης», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία που απευθύνει αυτήν την ώρα στην Κεντρική Επιτροπή.

Ο Αλ. Τσίπρας ξεκίνησε ευχαριστώντας τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, για την «ηρωική μάχη» που έδωσαν και για την «στήριξη» και την «αποφασιστικότητά» τους σε αυτή τη «δύσκολη στιγμή». «Θέλω πρωτίστως να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους μας, τους εθελοντές στα εκλογικά κέντρα που έδωσαν μια δύσκολη και ηρωική μάχη, και τους ευχαριστώ προσωπικά. Τους εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους μας. Αλλά και όσους πολίτες συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και δεν μας ψήφισαν», είπε, αναλαμβάνοντας την ευθύνη εκ μέρους του κόμματος που δεν κατάφεραν να τους πείσουν.

Η ευθύνη όπως είπε, «είναι ακόμη μεγαλύτερη» τώρα προκειμένου να καταφέρουν να τους πείσουν στη μάχη που έχουνε μπροστά. «Γιατί αυτή είναι η πιο κρίσιμη, αυτή είναι η τελική και καθοριστική εκλογική αναμέτρηση», τόνισε.

«Όπως κάναμε πάντα, έτσι και τώρα δε θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ένα οδυνηρό σοκ. Και η ευθύνη είναι δική μας, πρωτίστως δική μου, δεν ισομοιράζεται. Δεν κρύβομαι. Με ξέρετε. Ποτέ δεν κρύφτηκα, στη πολιτική μου διαδρομή. Στα δύσκολα ποτέ δεν το έβαλα στα πόδια. Ανέλαβα την ευθύνη. Και έδωσα τη μάχη. Έτσι θα κάνουμε και θα κάνω και τώρα», σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας και συνέχισε:

«Μετά από τρεις μέρες δύσκολες, θλίψης και αναστοχασμού, ήρθε η ώρα σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή να κηρύξουμε λήξη στο πένθος και να σημάνουμε συναγερμό μάχης. Αυτή είναι η ευθύνη μας σήμερα: Να ανασυγκροτηθούμε, να ανασυνταχθούμε άμεσα. Τώρα. Χωρίς καμιά καθυστέρηση. Και να δώσουμε τη νέα εκλογική μάχη».

Προσέθεσε, δε, ότι δεν έχουν δικαίωμα στην παραίτηση ούτε στην εσωστρέφεια, μόνο «υποχρέωση και ευθύνη απέναντι στην ιστορία και απέναντι στην κοινωνία, που βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο μιας πρωτοφανούς συντηρητικής παλινόρθωσης».

«Υποχρέωση και ευθύνη να αποτιμήσουμε γρήγορα τα λάθη μας και να χαράξουμε μια καθαρή γραμμή. Για να δώσουμε με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα τη μάχη που έχουμε μπροστά μας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως «είμαστε ήδη στις πρώτες ημέρες της νέας προεκλογικής περιόδου, των εκλογών που ήδη ορίστηκαν για τις 25 Ιουνίου με ενισχυμένη αναλογική».





