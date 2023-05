Κόσμος

Hθοποιός βρέθηκε δολοφονημένος μέσα σε μπαούλο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον δημοφιλή ηθοποιό αναζητούσαν οι αρχές από τα τέλη Ιανουαρίου

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η δολοφονία γνωστού ηθοποιού, η σορός του οποίου βρέθηκε μέσα σε μπαούλο στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Τον δημοφιλή ηθοποιό Τζέφερσον Ματσάντο, γνωστό από ρόλους του σε σαπουνόπερες, αναζητούσαν οι αρχές από τα τέλη Ιανουαρίου.

Η σορός του Ματσάντο βρέθηκε, δεμένη και χωμένη σε ξύλινο μπαούλο, το οποίο ήταν θαμμένο σχεδόν 2 μέτρα κάτω από το τσιμεντένιο πάτωμα κτιρίου στο δυτικό προάστιο Κάμπο Γκράντε, τη Δευτέρα. Για να βγάλουν το μπαούλο από την τρύπα, επιστρατεύθηκαν εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων επτά πράκτορες της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 44χρονος ταυτοποιήθηκε, μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων του την Τετάρτη.

Το ακίνητο, όπου βρέθηκε θαμμένο το μπαούλο, ανήκει σε μία γυναίκα η οποία κατέθεσε στην αστυνομία ότι το είχε νοικιάσει σε έναν άντρα, ο οποίος και έχει ταυτοποιηθεί ως ύποπτος, αλλά δεν έχει κατονομαστεί για την ώρα. Οι αρχές θεωρούν ότι, ο Ματσάντο γνώριζε τον ενοικιαστή του ακινήτου όπου βρέθηκε η σορός του, καθώς, πριν από ένα μήνα, τον είδαν να μπαίνει σε αυτό. Η φίλη της οικογένειας του ηθοποιού, Σίντια Χίλσεντεγκερ, έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram:

«Ο Τζέφερσον δολοφονήθηκε εν ψυχρώ και βάναυσα από ζηλόφθονους, κακούς και, φυσικά, αδίστακτους ανθρώπους».Ο Ματσάντο εξαφανίστηκε στις 29 Ιανουαρίου και, στις 9 Φεβρουαρίου, κηρύχθηκε επίσημα αγνοούμενος. Σύμφωνα με τη DailyMail, η οικογένεια του ηθοποιού έμαθε ότι αγνοείται όταν μία μη – κυβερνητική υπηρεσία τους ενημέρωσε ότι, τα οκτώ σκυλιά του, είχαν εγκαταλειφθεί στο σπίτι του, στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η 73χρονη μητέρα του, ανέφερε στο βραζιλιάνικο Noticias do Dia ότι μίλησε για τελευταία φορά με τον Ματσάντο στις 29 Ιανουαρίου, προσθέτοντας ότι είχε ταξιδέψει στο Σάο Πάολο για συνέντευξη για δουλειά και έμενε στο σπίτι ενός φίλου. Ανησύχησε όταν σταμάτησε να λαμβάνει κλήσεις από αυτόν και λάμβανε μόνο μηνύματα κειμένου που ήταν ανορθόγραφα.

Πηγή: dailymali.co.uk





Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Ανδρουλάκης στον ΑΝΤ1: Η αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Τροχαίο στην Κερατέα: Νεκρός πατέρας δύο παιδιών - Τον εγκατέλειψε οδηγός αυτοκινήτου

Ζάκυνθος - Εγκατάλειψη παιδιού στο αυτοκίνητο: “Εμείς έτσι κάνουμε”, είπε η μάνα