Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - δολοφονία 14χρονου: Αποζημίωση “μαμούθ” στην οικογένεια του

Τον 14χρονο είχε σκοτώσει συνομήλικος φίλος του.

Χρηματική αποζημίωση ύψους 400.000 ευρώ για ψυχική οδύνη επιδίκασε το Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης στην οικογένεια του 14χρονου που είχε πέσει θύμα δολοφονίας από τον συνομήλικο φίλο και συμμαθητή του, τον Ιούνιο του 2016, στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης.

Με την υπ’ αριθμόν 18/2023 απόφασή του το Δικαστήριο επιδίκασε από 100.000 ευρώ στους γονείς του ανήλικου θύματος, από 80.000 ευρώ στα δύο αδέλφια του και από 20.000 ευρώ στις γιαγιάδες του. Είχε προηγηθεί προσφυγή με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου από τους οικείους του 14χρονου κατά των γονιών του δράστη αλλά και του ιδίου. Το πρωτόδικο δικαστήριο (Μονομελές Πρωτοδικείο) είχε επιδικάσει το ποσό των 420.000 ευρώ.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης είχε τιμωρηθεί τον Ιανουάριο του 2018, από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, με αναμορφωτικά μέτρα. Συγκεκριμένα αυτά αφορούσαν τον εγκλεισμό του στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου μέχρι την ενηλικίωσή του και την καθημερινή του παρακολούθηση από παιδοψυχίατρο.

Το έγκλημα που “πάγωσε” το πανελλήνιο

Το πρωτοφανές έγκλημα συνέβη το βράδυ της 11ης Ιουνίου 2016, “παγώνοντας” το πανελλήνιο. Οι δύο φίλοι και συμμαθητές επέστρεφαν στα σπίτια τους, ύστερα από παιχνίδι κοντά στο Δημοτικό Σχολείο της Γέφυρας. Καθ’ οδόν, το θύμα φαίνεται πως έκανε κάποιο περιπαικτικό σχόλιο για την παλαιότητα του γεωργικού μηχανήματος της οικογένειας του δράστη, γεγονός που πυροδότησε επεισόδιο θυμού σε αυτόν, όπως περιγράφεται στην απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προφασιζόμενος ότι πρέπει να πάει τουαλέτα, ο ίδιος μπήκε στο αποθηκάκι το σπιτιού του, πήρε ένα μαχαίρι (με μήκος λάμας 32,5 εκατ.) και το έκρυψε στο φτερό του αυτοκινήτου του πατέρα του. Αφού επιτέθηκε σωματικά στον 14χρονο, άρπαξε το μαχαίρι προκαλώντας του δύο τραύματα- το πρώτο στην αριστερή πλάγια τραχηλική χώρα και το δεύτερο στην αριστερή ινιακή χώρα πίσω από το αφτί, ενώ, ακολούθως, τον πίεσε στο λαιμό επιδιώκοντας τον ασφυκτικό του θάνατο. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν να επέλθει ο θάνατος του 14χρονου.

Στη συνέχεια, ο δράστης – που, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, είχε εκδηλώσει κατά το παρελθόν επιθετικές συμπεριφορές – επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του εγκλήματος, ενώ την επομένη το πρωί προσφέρθηκε να συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου συμμαθητή του.

Όταν εντοπίστηκε η σορός, έσφιξε ο «κλοιός» γύρω από τον ίδιο και τελικά ομολόγησε πως ήταν ο δράστης του εγκλήματος. Απολογούμενος σε ανακριτή είχε υποστηρίξει – μεταξύ άλλων – ότι υφίστατο «μπούλινγκ» από το θύμα και κάποια άλλα παιδιά της παρέας του, λόγω της οικονομικής κατάστασης την οικογενείας του.