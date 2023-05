Life

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συναντήθηκε με τη μητέρα της μετά από χρόνια

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) και η μητέρα της Λιν συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από χρόνια στο σπίτι της τραγουδίστριας στη Νότια Καλιφόρνια.

Η συνάντηση έρχεται μετά από χρόνια έντονων διαφωνιών και εντάσεων αναμεσά τους σχετικά με την 13χρονη συντηρητική κηδεμονία της σταρ από τον πατέρα της Τζέιμι Σπίαρς, η οποία τερματίστηκε τον Νοέμβριο του 2021. Η Μπρίτνεϊ είχε μιλήσει στο παρελθόν για προδοσία της μητέρας της καθώς και της υπόλοιπης οικογένειας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του TMΖ η Λιν Σπίαρς έφτασε στο αεροδρόμιο του Λος 'Αντζελες και μεταφέρθηκε στο σπίτι του προσωπικού φίλου και μάνατζερ της Μπρίτνεϊ, Cade Hudson. Στην συνέχεια με ένα uber έφτασε στο σπίτι της τραγουδίστριας και παρέμεινε για περίπου 30 λεπτά. Στην συνάντηση ήταν παρών και ο σύζυγος της Μπρίτνεϊ, Σαμ 'Ασγκαρι.

