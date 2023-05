Αθλητικά

Σερβία: Κυπελλούχος ο Ερυθρός Αστέρας

Για 27η φορά στην ιστορία του ο Ερυθρός Αστέρας κατέκτησε το Κύπελλο Σερβίας.

Κυπελλούχος Σερβίας για 27η φορά στην Ιστορία του στέφθηκε ο Ερυθρός Αστέρας, καθώς επικράτησε στον μεγάλο τελικό της Τσουκαρίτσκι με 2-1 στο «Stadion Rajko Mitic» του Βελιγραδίου κι ολοκλήρωσε μία ονειρεμένη σεζόν, καθώς μετά το πρωτάθλημα, κατέκτησε και το δεύτερο μεγάλο τρόπαιο που διεκδικούσε την εφετινή χρονιά.

Οι «κόκκινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το γκολ του Ντότσιτς στο 21’, όμως κατάφεραν να «γυρίσουν» τα δεδομένα του αγώνα στο δεύτερο 45λεπτο, χάρις στα τέρματα του Αλεκσάνταρ Πέτσιτς στο 61’ και στο 76’ (14 γκολ συνολικά στη σεζόν), που έδωσαν στην ομάδα του το βαρύτιμο Κύπελλο.

