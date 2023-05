Αθλητικά

Τεντόγλου: “Πέταξε” στα 8,26 στη Λεμεσό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμφάνιση πρωταθλητή έκανε για ακόμα μία φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, στο Διεθνές Μίτινγκ Λεμεσού.

Η θερινή σεζόν άνοιξε την Πέμπτη για τον Μίλτο Τεντόγλου στο διεθνές μίτινγκ της Λεμεσού με τον Έλληνα να καταγράφει καλύτερο άλμα στα 8,26 μέτρα.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι πραγματοποίησε πολύ καλό ξεκίνημα αφού είχε συνολικά τέσσερα έγκυρα άλματα εκ των οποίων τα τρία πάνω από τα 8,20 μέτρα. Ο «χρυσός» ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης με το σημερινό άλμα έγινε ο κορυφαίος αθλητής φέτος στην Ευρώπη και ο έκτος στον κόσμο. Ο Τεντόγλου προέρχεται από περίοδο προετοιμασίας στην Κύπρο, στη διάρκεια της οποίας έβαλε τις τελευταίες βάσεις πριν τους αγώνες της θερινής περιόδου και έχει μπροστά του ένα μεγάλο κύκλο αγώνων, πριν φτάσει στο στόχο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στα μέσα Αυγούστου.

Ο 25χρονος ξεκίνησε τον αγώνα του με 8,25μ., ήταν άκυρος στο δεύτερο άλμα, πέτυχε 8,17μ. στο τρίτο, δεν ολοκλήρωσε το τέταρτο κι έκλεισε τον αγώνα του με 8,22 μ. και 8,26 μέτρα. Ο αθλητής θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στις 4 του μηνός στο Street Event του Πειραιά.

«Είμαι ευχαριστημένος από το σημερινό μου αγώνα. Ήταν το ντεμπούτο και στον πρώτο συνήθως αγώνα δεν πηδάω καλά, όμως, σήμερα είχα μια σειρά από καλά άλματα. Μου αρέσει να αγωνίζομαι με τον Τόμπιας Μόντλερ. Έχουμε κάνει μαζί πολλούς αγώνες σε διαφορετικά μέρη στον κόσμο», είπε ο αθλητής αναφερόμενος στο σημερινό του αγώνα και συμπλήρωσε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: «Υπάρχει πίεση για το χρυσό στο παγκόσμιο μόνο από τον εαυτό μου. Γιατί το θέλω και ξέρω ότι μπορώ να το κάνω. Το μήκος φαίνεται πολύ δυνατό φέτος. Ωστόσο όταν ο συναγωνισμός είναι μεγάλος καταφέρνω να πηδάω όπως πρέπει».

Ο Τεντόγλου δίχως αμφιβολία θα είναι και φέτος πρωταγωνιστής στο μήκος κι ένα από τα φαβορί για το χρυσό στη Βουδαπέστη. Δεύτερος πίσω από τον Τεντόγλου ήταν ο Τόμπιας Μόντλερ με 7,96 μ., που και αυτός το τελευταίο διάστημα ήταν στην Κύπρο για προετοιμασία. Ο Ανδρέας Πανταζής ξεκίνησε τη χρονιά στο μήκος με καλύτερο άλμα στα 7,44 μ., που του έδωσε την έκτη θέση. Ο αθλητής θα κάνει ντεμπούτο στο βασικό του αγώνισμα, το τριπλούν, την Κυριακή στα Βενιζέλεια – Χανιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 185 σημεία

Qatar Gate - Εύα Καϊλή: Οι όροι απελευθέρωσής της

Iαπωνία: Τραγικός ο απολογισμός επίθεσης ενόπλου που είχε ταμπουρωθεί σε κτήριο (εικόνες)