Οδηγός τρόλεϊ οπλοφορούσε: Τι συνέβη στο δρομολόγιο (βίντεο)

Ο πρόεδρος των εργαζομένων μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το περιστατικό με τον οδηγό που οπλοφορούσε.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πρόεδρος των εργαζομένων ΗΛΠΑΠ για το περιστατικό με οδηγό τρόλεϊ που οπλοφορούσε.

Ο Στέλιος Ινεπέκογλου καταδίκασε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι, ο οδηγός δεν απείλησε κάποιον, ωστόσο όντως οπλοφορούσε.

Ο οδηγός ελέγχθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία επιβάτη στην Αστυνομία και διαπιστώθηκε ότι, έφερε αεροβόλο όπλο χωρίς σκάγια ή αμπούλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων.

«Έχει κληθεί από τη Δικαιοσύνη, θα απολογηθεί στον Εισαγγελέα και η Δικαιοσύνη θα αποφανθεί», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Όσο για το αν προηγήθηκε κάποιο περιστατικό, ο Σ.Ινεπέκογλου είπε χωρίς να το συνδέσει πως, «εκείνο που προηγήθηκε είναι ότι, στην προηγούμενη αφετηρία υπήρξε κάποια αντιδικία με νεαρούς επιβάτες, οι οποίοι κρεμόντουσαν από τη σκάλα πίσω από το τρόλεϊ και κάποια άλλα τραβούσαν βίντεο από μέσα. Δεν συνδέεται, απλά συνέβη».

