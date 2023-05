Κόσμος

Ισπανία: Όρκες επιτέθηκαν σε ιστιοφόρο

Επίθεση από όρκες δέχθηκε ιστιοφόρο που έπλεε στα ανοιχτά της Ισπανίας.

Επίθεση από όρκες δέχθηκε ένα ιστιοφόρο στα ανοικτά των νότιων ακτών της Ισπανίας, όπου από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί πολλά παρόμοια περιστατικά.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, το υπό βρετανική σημαία ιστιοφόρο Mustique που κατευθυνόταν στο Γιβραλτάρ δέχθηκε επίθεση από όρκες, οι οποίες έσπασαν το πηδάλιο και προκάλεσαν ρήγμα στο κύτος. Το τετραμελές πλήρωμα ζήτησε βοήθεια από τις ισπανικές αρχές και στην περιοχή έσπευσε ένα ελικόπτερο και ένα ταχύπλοο σκάφος του Λιμενικού.

Το μήκους 20 μέτρων ιστιοφόρο ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι Μπαρμπάτε για τις απαραίτητες επισκευές.

Πριν από λίγες ημέρες, το ιστιοφόρο Alboran Champagne δέχθηκε επίθεση από τρεις όρκες μισό ναυτικό μίλι από το λιμάνι Μπαρμπάτε. Λόγω της ραγδαίας εισροής υδάτων, δεν κατέστη δυνατό να ρυμουλκηθεί και βυθίστηκε.

Παρότι είναι ευρέως γνωστές ως «φάλαινες-δολοφόνοι», οι όρκες ανήκουν στην οικογένεια των δελφινιών. Φθάνουν σε μήκος τα οκτώ μέτρα και σε βάρος τους έξι τόνους.

