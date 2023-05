Πολιτική

Εκλογές - Λαζαράτος για Κασιδιάρη: “Μπλόκο” στον συνασπισμό ανεξάρτητων υποψηφίων

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο Καθ. Δημοσίου Δικαίου για τις προβλέψεις του νόμου και τις βλέψεις του Κασιδιάρη. Πως μπορεί να μπει στην Βουλή; Νόμιμο να έχουν νέα ονόματα τα ψηφοδέλτια του Ιουνίου με λίστα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή ο Παναγιώτης Λαζαράτος, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, αναφορικά με την πρόθεση του Ηλία Κασιδιάρη να κατέβει στις εκλογές του Ιουνίου, ενταγμένος σε συνασπισμό ανεξάρτητων υποψηφίων βουλευτών σε όλη την Ελλάδα, υπό το όνομα «Έλληνες», όπως ήταν το κόμμα του.

Ο ίδιος προαναγγέλλει ότι θα κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Αθηνών.

«Στις εκλογές μπορεί να κατέβει ένα κόμμα, ένας συνασπισμός κομμάτων, ένας ανεξάρτητος υποψήφιος ή ένας συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων. Ο κ. Κασιδιάρης είπε ότι θα κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αλλά και ενταγμένος σε συνασπισμό ανεξάρτητων υποψηφίων. Ο συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων είναι κόμμα», αποσαφήνισε ο κ. Λαζαράτος, αναδεικνύοντας πως ουσιαστικά θα επαναληφθεί το «μπλόκο» του Αρείου Πάγου για την κάθοδο στις εκλογές.

Όπως διευκρίνισε, «Η προηγούμενη απόφαση του Αρείου Πάγου, η 8/2023 προβλέπει τέτοιο ενδεχόμενο, έχει αντιμετωπίσει το θέμα στην ουσία του παρεμπιμπτόντως και δεν θα μπορέσει να κατέβει έτσι στις εκλογές. Βέβαια, θα υπάρξει νέα διαδικασία από την αρχή και νέα απόφαση, αλλά υπάρχει το προηγούμενο αυτό».

«Ως ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Χρειάζεται μια σειρά από αιτιολογίες ότι ο συνασπισμός ανεξάρτητων υποψηφίων μπορεί να λειτουργήσει ως κόμμα και επομένως να επηρεάσει κοινοβουλευτικά και νομοθετικά την Δημοκρατία ή ότι ο κ. Κασιδιάρης θα είναι ο επικεφαλής του», επεσήμανε ο κ. Λαζαράτος.

Σε ότι αφορά τους συνδυασμούς των υπόλοιπων κομμάτων, ο κ. Λαζαράτος υπογράμμισε ότι μπορεί να είναι διαφορετικοί οι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια των κομμάτων από εκείνους της 21ης Μαΐου και να ενταχθούν άτομα που δεν είχαν πάρει μέρος στις προηγούμενες εκλογές.

Τα ψηφοδέλτιο θα έχει ονόματα σε λίστα και η εκλογή θα γίνει βάσει της δύναμης του κόμματος, που θα προκύψει από τις ψήφους των πολιτών, είπε ο Καθηγητής, λέγοντας πως νόμιμο είναι το κόμμα να βάλει σε εκλόγιμη θέση τον Ιούνιο ένα άτομο που δεν μετείχε στα ψηφοδέλτια του Μαΐου, σημείωσε όμως ότι αυτό προφανώς θα φέρει εσωτερικές αναταράξεις στο κόμμα.

Τέλος, είπε ότι καθώς οι εκλογές είναι με λίστα, οι ψηφοφόροι δεν βάζουν σταυρούς προτίμησης, όμως «δεν είναι άκυρο, αλλά πηγαίνει υπέρ του κόμματος το ψηφοδέλτιο πάνω στο οποίο υπάρχουν σταυροί. Ωστόσο, χρειάζεται νέα διευκρίνιση για αυτό».

