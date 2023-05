Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Ληστές μπήκαν σε σπίτι κι έδεσαν ζευγάρι

Νύχτα τρόμου για ζευγάρι που βρέθηκε «έρμαιο» στα χέρια ληστών.

Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε σπίτι στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 03:45, δύο άγνωστοι δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, αφού παραβίασαν παράθυρο του ισογείου, εισέβαλαν σε διώροφη μονοκατοικία, επί της οδού Νηρηίδων.

Στη συνέχεια, οι ληστές έδεσαν με ύφασμα σε καρέκλες έναν 83χρονο και μία 58χρονη και άρχισαν να ερευνούν όλο το σπίτι. Μόλις βρήκαν χρήματα και τιμαλφή, τα αφαίρεσαν και τράπηκαν σε φυγή.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κακοποιών.

