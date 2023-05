Αθλητικά

Κορακάκη: Στην κορυφή του κόσμου η Ελληνίδα αθλήτρια

Οι επιδόσεις της Άννας Κορακάκη την έφεραν στην κορυφή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Η Αννα Κορακάκη για μία ακόμη χρονιά συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της. Το 2023 μεταξύ άλλων η δις Ολυμπιονίκης έχει στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης (10μ. πιστόλι), έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο Κύπελλο στο Μπακού και στην Αίγυπτο.

Ταυτόχρονα έχει πάρει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού που ευχή όλων είναι να επιστρέψει στα μετάλλια.

Οι εξαιρετικές της επιδόσεις, όπως είναι λογικό, την έχουν φέρει στην κορυφή του ράκινγκ λιστ της παγκόσμιας Ομοσπονδίας, καθώς και στο αντίστοιχο ράκινγκ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Κορακάκη έχει 8125 βαθμούς και στη δεύτερη θέση του πίνακα αξιολόγησης της Παγκόσμιας Κατάταξης στα 10μ. αεροβόλο πιστόλι βρίσκεται η Σέρβα Αρούνοβιτς με 5518 βαθμούς.

Στην Ολυμπιακή κατάταξη η Κορακάκη έχει 5500 βαθμούς και η Βερόνικα Μάγιορ από την Ουγγαρία ακολουθεί με 4450.

