Πολιτική

Θεοδωρικάκος: πορευτήκαμε αποτελεσματικά στην ασφάλεια στα σύνορα και στις γειτονιές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η τελετή παραλαβής παράδοσης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο απολογισμός του Τάκη Θεοδωρικάκου.

Με στόχο την αρμονική συνέχεια της προστασίας των πολιτών, της ασφάλειας των συνόρων και γενικότερα της εσωτερικής ασφάλειας, ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χαράλαμπος Λαλούσης από τον απερχόμενο υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο.

Σε συνάντηση που είχαν πριν από την τελετή παράδοσης – παραλαβής, ο κ. Θεοδωρικάκος παρείχε πλήρη ενημέρωση στον κ. Λαλούση και του παρέδωσε φάκελο με την ετήσια δράση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Κατά τη διάρκεια της τελετής ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε σύντομο απολογισμό του έργου του, επισημαίνοντας ότι «η ασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση για την ελευθερία, την ευημερία και τη λειτουργία της δημοκρατίας» και τόνισε ότι ήταν τιμή για τον ίδιο που εργάσθηκε δίπλα σε αστυνομικούς «που έχουν το εθνόσημο στη στολή και στην καρδιά τους». Ανέφερε ότι κατά τη θητεία του οι δύο άξονες στους οποίους πορεύθηκε το υπουργείο ήταν ασφάλεια στα σύνορα και στις γειτονιές. Επισήμανε ότι το 2022 ήταν η χρονιά με τις λιγότερες ανθρωποκτονίες στα τελευταία 11 χρόνια, ενώ το ποσοστό εξιχνιάσεων έφτασε στο 90%. Θύμισε δε ότι ανάμεσα σε αυτές ήταν και η εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έδειξε ιδιαίτερη μέριμνα στην αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών όπως η ενδοοικογενειακή και η νεανική βία, ο σχολικός εκφοβισμός κ.α., ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην απελευθέρωση δυνάμεων από γραφειοκρατικά πάρεργα με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στις γειτονιές.

Ο νέος υπουργός, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, κ. Χαράλαμπος Λαλούσης ευχαρίστησε τον κ. Θεοδωρικάκο για την πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση και υπενθύμισε τη συνεργασία που είχε με την Ελληνική Αστυνομία στην αντιμετώπιση της υβριδικής επίθεσης της Τουρκίας στον Έβρο τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020, σημειώνοντας ότι «πετύχαμε γιατί είχαμε έναν κοινό σκοπό». Επίσης ευχαρίστησε το σύνολο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, «τον κάθε άνδρα και γυναίκα για το έργο που καθημερινά με μεγάλη αφοσίωση και υψηλό καθήκον επιτελεί», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ο απερχόμενος υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου τόνισε ότι τις πολλαπλές και συχνά ταυτόχρονες κρίσεις που υπήρξαν στην τετραετία «τις αντιμετωπίσαμε ως ευκαιρίες ανασυγκρότησης και θωράκισης του τόπου μας. Διότι η επιλογή πολιτικής μας ουδέποτε υπήρξε συγκυριακή, αλλά βαθιά στρατηγική».

Με την ολοκλήρωση της τελετής ο νέος υπουργός κ. Χαράλαμπος Λαλούσης, αλλά και οι Γενικοί Γραμματείς του υπουργείου κ.κ. Μιχάλης Καραμαλάκης και Κ. Παπαθανασίου και ο αρχηγός της Αστυνομίας κ. Λάζαρος Μαυρόπουλος προσέφεραν αναμνηστικά δώρα στον απερχόμενο υπουργό κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Τσαπανίδου στον ΑΝΤ1: Όχι και silver alert, ρε παιδιά; Δεν παραιτήθηκα, ήμουν στο γραφείο μου (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία: Αστυνομικός πυροβόλησε παιδί που κάλεσε για βοήθεια

Βόλος: Φοιτητικό πάρτι με άφθονο αλκοόλ - Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δεκάδες νέοι (εικόνες)