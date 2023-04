Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ - Θεοδωρικάκος: Δύο συλλήψεις για την υπόθεση

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη γνωστοποίησε πως η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο συλλήψεις για την υπόθεση.



Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε γνωστό πως η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις για την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ.

Η ανάρτηση του Τάκη Θεοδωρικάκου:

«Είχαμε πει, από την πρώτη στιγμή, ότι θα κάνουμε τα πάντα για να εξιχνιαστεί η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Όσος χρόνος και αν χρειαστεί να περάσει. Πριν από λίγο η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε δύο πρόσωπα -για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης- που εμπλέκονται στη δολοφονία του αδικοχαμένου δημοσιογράφου.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επιταχύνθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και είχαν αποτέλεσμα, που οδηγεί στην εξιχνίαση άλλης μίας δολοφονίας. Όσοι χρησιμοποίησαν αυτή την τραγική υπόθεση, για να συκοφαντήσουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Κυβέρνηση συνολικά και την Ελληνική Αστυνομία, οφείλουν μία συγγνώμη.

Συνεχίζουμε όλα όσα πρέπει για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης. Τον λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι συνελήφθησαν σήμερα, Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, αμέσως μετά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, του 30ου Ανακριτικού Τμήματος Αθηνών, δύο ημεδαποί, 40 και 48 ετών, κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ που τελέστηκε την 9 Απριλίου 2021".

