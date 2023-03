Κοινωνία

Γιώργος Καραϊβάζ – Η χήρα του στον ΑΝΤ1: Κάποιοι ήθελαν να του κλείσουν το στόμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Στάθα Αλεξανδροπούλου και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στον ΑΝΤ1 για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Δύο χρόνια από την εκτέλεση τού Γιώργου Καραϊβάζ συμπληρώνονται σε δύο εβδομάδες.

Οι ερευνητές της Ασφάλειας δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να τους συλλάβουν.

Η χήρα του δημοσιογράφου δηλώνει πεπεισμένη πως το κίνητρο τής δολοφονίας του κρύβεται πίσω από την επαγγελματική ιδιότητά του και τα αιχμηρά ρεπορτάζ.

«Όσοι τον παρακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια, το ξέρουν ότι, ο λόγος και η πένα του ήταν αιχμηρή. Κάποιοι ήθελαν να του κλείσουν το στόμα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η Στάθα Αλεξανδροπούλου.

Οι εκτελεστές τον πυροβόλησαν το μεσημέρι της 9ης Απριλίου του 2021. Μόλις είχε επιστρέψει από την εργασία του και είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του.

Στην οικογένεια τού Γιώργου Καραϊβάζ όλοι θέλουν να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι στη δικαιοσύνη.

Η χήρα του ξεκαθαρίζει πως, θα προτιμούσε να μην συναντήσει τους εκτελεστές του Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά να «οδηγηθούν στην ελληνική Δικαιοσύνη και να πληρώσουν».

«Η αστυνομία οφείλει να κάνει τα πάντα για να βρει τους δολοφόνους του Γιώργου Καραϊβάζ» απάντησε, μέσω της εκπομπής «Πρόσωπο με Πρόσωπο» ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Όπως είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «έχω μιλήσει με τους αρμόδιους αξιωματικούς. Προφανώς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα δημόσια. Δεν μπορεί να λεχθεί τίποτα, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό που όλοι περιμένουμε είναι η εξιχνίαση της υπόθεσης».

Η Ένωση Συντακτών έχει αφιερώσει το 2023 στη μνήμη του Γιώργου Καραϊβάζ, προκειμένου να μην ατονήσει το αίτημα της εξιχνίασης της στυγνής δολοφονίας του και της απόδοσης δικαιοσύνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: πού εντοπίστηκε η μητέρα που είχε έξαφανιστεί με την κόρη της

Φωτιά στη Νέα Σμύρνη: Ένας τραυματίας, απεγκλωβισμοί και καταγγελίες για εμπρησμό (εικόνες)

Βόλος: νεκρός οδηγός μηχανής - τον “χτύπησε” αυτοκίνητο που παραβίασε “κόκκινο”