Παναγιωτόπουλος: Ανταπεξήλθαμε στις κρίσεις και ενισχύσαμε τις Ένοπλες Δυνάμεις

«Να υπηρετείς την πατρίδα είναι τιμή αλλά πρωτίστως είναι καθήκον», είπε ο Αλκιβιάδης Στεφανής, παραλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής των καθηκόντων του υπουργού Εθνικής Άμυνας από τον απελθόντα υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο στον υπηρεσιακό Αλκιβιάδη Στεφανή.

«Δύσκολα και συναρπαστικά» χαρακτήρισε ο Ν. Παναγιωτόπουλος τα τέσσερα χρόνια στο υπουργείο και συμπλήρωσε: «Ανταπεξήλθαμε στις κρίσεις και οι προσπάθειες για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι συνεχείς και αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας».

«Η προσπάθεια για ισχυροποίηση της Ελλάδας και της αποτρεπτικής της δύναμης δεν σταματά» επισήμανε.

Ευχαρίστησε τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων «σε όλα τα μήκη και πλάτη της πατρίδας» που επιτέλεσαν την αποστολή τους.

Από την πλευρά του, ο απελθόντας υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς αποχαιρέτησε λέγοντας με νόημα «αποστολή εξετελέσθη».

Ουσιαστικά, επανέλαβε τα λόγια που είχε πει ο υπηρεσιακός υπουργός Αλ. Στεφανής όταν πριν σχεδόν δύο χρόνια είχε αποχωρήσει από τη θέση του υφυπουργού για να τον διαδεχθεί ο Ν. Χαρδαλιάς. Ευχαρίστησε τον Ν. Παναγιωτόπουλο για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κ. Φλώρο και τους αρχηγούς των Κλάδων για τη συνεργασία τους.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αντώνιος Οικονόμου ευχαρίστησε για την άψογη συνεργασία τον Ν. Παναγιωτόπουλο και τον Ν. Χαρδαλιά, ενώ για τον Αλκ. Στεφανή τόνισε: «Τον αποχαιρέτησε πριν δύο χρόνια και σήμερα τον υποδέχομαι. Η ρήση ότι η ζωή κάνει κύκλο είναι πέρα για πέρα αληθινή».

Ο υπηρεσιακός υπουργός Αλκ. Στεφανής υπογράμμισε: «Να υπηρετείς την πατρίδα είναι τιμή αλλά πρωτίστως είναι καθήκον».

«Η αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων είναι συνεχής και εμείς είμαστε απλοί λειτουργοί του θεσμικού ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων» πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε το Ν. Παναγιωτόπουλο «στρατιώτη και εργάτη» που επέδωσε «τον δέοντα σεβασμό στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων» ενώ για τον Ν. Χαρδαλιά είπε ότι «όταν του παρέδωσα τα καθήκοντά μου ήμουν χαρούμενος γιατί τα παρέδωσα σε έναν άνθρωπο εργασιομανή» που γύριζε την Ελλάδα και «η παρουσία του υπουργείου ήταν παντού».

Ευχαρίστησε τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύτιμο εργαλείο, στυλοβάτη του έθνους» ενώ τόνισε ότι στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο διαβεβαίωσε τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά ότι ενόψει των τουρκικών εκλογών και με δεδομένο «ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να παρακολουθούν ό,τι συμβαίνει, είμαστε σίγουροι ότι το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο».

«Η αποστολή της υπηρεσιακής κυβέρνησης είναι η διατήρηση του κράτους ώστε να μην υπάρχει κενό στην εξουσία» υπογράμμισε.

Ακολούθησε η επίδοση αναμνηστικών δώρων από τη στρατιωτική ηγεσία και τον γγ του υπουργείου στον απελθόντα υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον απελθόντα υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά.

Τον υπηρεσιακό υπουργό Αλκ. Στεφανή υποδέχθηκαν ο απελθόντας υπουργός Ν. Παναγιωτόπουλος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ενώ άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων απέδωσε τιμές.

