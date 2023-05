Παράξενα

ΗΠΑ: πρόστιμο σε γιατρό γιατί αποκάλυψε πως έκανε άμβλωση σε 10χρονο κορίτσι

Η ανήλικη, προχώρησε σε τερματισμό εγκυμοσύνης μετά από βιασμό.

Πρόστιμο επιβλήθηκε σε μια Αμερικανίδα γιατρό επειδή αποκάλυψε πέρυσι στον Τύπο ότι βοήθησε ένα 10χρονο κορίτσι να τερματίσει την εγκυμοσύνη του έπειτα από βιασμό, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ιντιάνα.

Το Ιατρικό Συμβούλιο αυτής της Πολιτείας στις βόρειες ΗΠΑ έκρινε ότι η δρ Κέιτλιν Μπερνάρντ παραβίασε το ιατρικό απόρρητο προβάλλοντας την υπόθεση αυτού του παιδιού στα μέσα ενημέρωσης χωρίς να έχει λάβει τη συγκατάθεση του κοριτσιού ή των κηδεμόνων του.

Η Κέιτλιν Μπερνάρντ είχε μιλήσει στον Τύπο το καλοκαίρι του 2022 λέγοντας ότι είχε δεχτεί το κοριτσάκι στην Ιντιανάπολη, την πρωτεύουσα της Ιντιάνα, μετά από επικοινωνία που είχε με έναν συνάδελφο της από το γειτονικό Οχάιο, όπου ένας νόμος που απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά τις έξι εβδομάδες κύησης είχε αυτομάτως τεθεί σε ισχύ. Και αυτό μετά την ακύρωση της συνταγματικής προστασίας του δικαιώματος στην άμβλωση από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο.

Όμως το κοριτσάκι, που είχε πέσει θύμα βιασμού τον Μάιο, είχε ξεπεράσει αυτό το χρονικό όριο εγκυμοσύνης. Ως εκ τούτου, πήγε στην Ιντιάνα, όπου οι αμβλώσεις ήταν νόμιμες μέχρι την 21η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Αλλά αξιωματούχοι σε αυτή την Πολιτεία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία, είναι εχθρικοί προς το δικαίωμα στην άμβλωση. Ένας νόμος που απαγορεύει σχεδόν πλήρως την εκούσια διακοπή της κύησης ψηφίστηκε τον περασμένο Αύγουστο, αλλά παραμένει μπλοκαρισμένος από τη δικαιοσύνη προς το παρόν.

«Αυτή η υπόθεση έχει να κάνει με το ιατρικό απόρρητο και την απώλεια εμπιστοσύνης μεταξύ ενός γιατρού και του ασθενούς του», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ιντιάνα, ο Τοντ Ροκίτα, ο οποίος ξεκίνησε έρευνα εις βάρος της γιατρού, κατηγορώντας την ότι δεν ανέφερε την υπόθεση του κοριτσιού στις αρχές, όπως απαιτείται από την τοπική νομοθεσία για υποθέσεις παιδεραστίας.

Η υπόθεση έλαβε μεγάλη κάλυψη σε μέσα ενημέρωσης, και στάθηκε αφορμή για έντονες συζητήσεις γύρω από τις αμβλώσεις που διχάζουν τη χώρα.

Έπειτα από περισσότερες από δέκα ώρες ακρόασης, το Ιατρικό Συμβούλιο της Ιντιάνα αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο 3.000 δολαρίων στη δρ Κέιτλιν Μπερνάρντ, αλλά της επέτρεψε να συνεχίσει να ασκεί την ιατρική, διαπιστώνοντας ότι η γιατρός είχε συμμορφωθεί με τις νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη βία κατά ανηλίκων.

«Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να γνωρίζουν τι θα υποστούν οι ασθενείς λόγω του νόμου που έχει τεθεί σε ισχύ», τόνισε η γιατρός μπροστά στους συναδέλφους της.

