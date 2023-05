Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυραυλική επίθεση σε κλινική

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η επίθεση αυτή συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Στους δύο ανέρχονται οι νεκροί και σε περίπου 30 οι τραυματίες - ανάμεσά τους δύο παιδιά - από πυραυλικό πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων σε κλινική στην πόλη Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η επίθεση αυτή συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ενώ το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας την χαρακτήρισε σοβαρό έγκλημα πολέμου βάσει των Συμβάσεων της Γενεύης, που ορίζουν τον τρόπο μεταχείρισης των στρατιωτών και των πολιτών σε συνθήκες πολέμου.

Βίντεο δείχνει ένα κατεστραμμένο κτίριο από το οποίο βγαίνει καπνός όπου τα σωστικά συνεργεία διεξάγουν έρευνες. Μεγάλο μέρος του τελευταίου ορόφου του κτιρίου αυτού που δείχνει να είναι τριώροφο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, όπως και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα κοντά.

"Άλλη μια (ρωσική) πυραυλική επίθεση, άλλο ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας", κατήγγειλε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Twitter. "Τα κτίρια ψυχιατρικής κλινικής και κτηνιατρικής κλινικής στην πόλη Ντνίπρο καταστράφηκαν. Προς το παρόν ένας άνθρωπος είναι νεκρός και 15 έχουν τραυματιστεί", πρόσθεσε. "Ρώσοι τρομοκράτες επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά την ιδιότητά τους ως μαχητές ενάντια σε κάθε τι ανθρώπινο και έντιμο", είχε σημειώσει προηγουμένως ο Ουκρανός πρόεδρος στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένως αρνηθεί τις κατηγορίες ότι στρατιώτες της διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Δύο αγόρια ηλικίας τριών και έξι ετών βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, διευκρίνισε παράλληλα σε μήνυμά του στο Telegram ο Σέρχιι Λισάκ, ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, στην οποία βρίσκεται η πόλη Ντνίπρο.

Σύμφωνα με τον Λισάκ, η περιφέρειά του δέχθηκε "μαζική επίθεση" στη διάρκεια της νύχτας "με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη". Ο περιφερειακός πρόσθεσε ότι ένας 69χρονος σκοτώθηκε καθώς περνούσε από το κτίριο της κλινικής και η σορός ενός άλλου άνδρα ανασύρθηκε από τα ερείπια.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αποθήκες πυρομαχικών του ουκρανικού στρατού, τονίζοντας ότι "όλες οι καθορισμένες εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν", σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι τα ουκρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 10 πυραύλους και πάνω από 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις σε επιθέσεις τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πρωτεύουσα Κίεβο, την πόλη Ντνίπρο και ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας.

