Σταϊκούρας: η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα (εικόνες)

Τι δήλωσαν ο απερχόμενος Υπουργός οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπηρεσιακός Υπουργός Θεόδωρος Πελαγίδης κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης-παραλαβής.

«Σκοπός μου είναι να παραλάβω και να παραδώσω στον επόμενο υπουργό ο οποίος θα έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, θα έχει τη λαϊκή ετυμηγορία στις εκλογές που επίκεινται, άθικτη την ελληνική οικονομία και όπου μπορώ ακόμη καλύτερη. Στο βραχύβιο αυτό διάστημα θα επιδιώξουμε να διεκπεραιώσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα όποια ζητήματα προκύψουν και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Το κράτος συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, και κριτήριό μας πρέπει να είναι- και σωστά, νομίζω- όχι η δημοφιλία, αλλά η εμπιστοσύνη των πολιτών». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Πελαγίδης, κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής στο υπουργείο.

Από την πλευρά του, ο απελθών υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας έκανε κατ' αρχάς αναφορά στα πεπραγμένα της θητείας του στο υπουργείο. Και επεσήμανε ότι «όλα αποδεικνύουν ότι η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα. Είναι πιο ισχυρή, έχει χαράξει νέα πορεία και έχει θέσει στέρεες βάσεις για ένα ακόμα καλύτερο αύριο για όλες και όλους, πρωτίστως για τη νέα γενιά. Όλα αυτά τα κατακτήσαμε, οικοδομώντας τις πολιτικές με ακρογωνιαίους λίθους την ισχυρή βούληση, την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία. Όλα αυτά αναγνωρίζονται από όλους τους διεθνείς φορείς, τους θεσμούς, τις αγορές, τους επενδυτές, αλλά πρωτίστως από την ελληνική κοινωνία».

Οι πλήρεις δηλώσεις των κ. Πελαγίδη και Σταϊκούρα έχουν ως εξής:

Θ. ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ: "Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω τον κ. πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του. Αποτελεί για μένα οπωσδήποτε μεγάλη τιμή, αλλά και καθήκον. Στον βαθμό που η πρόταση προς το πρόσωπό μου απαιτεί διακομματική συναίνεση, οφείλω να ευχαριστήσω τους προέδρους των πολιτικών κομμάτων και να υποσχεθώ, για τη βραχύβια αυτή περίοδο, ότι θα προσπαθήσω για την ανάλογη εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Με ιδιαίτερη χαρά παραλαμβάνω το υπουργείο Οικονομικών από ένα φιλικό και σταθερό χέρι. Ο Χρήστος Σταϊκούρας, ευγενής και ακούραστος, παραδίδει την ελληνική οικονομία σε μια κατάσταση που οπωσδήποτε σε πάρα πολλά πράγματα δεν θυμίζει καθόλου τις εποχές της οικονομικής κρίσης.

Είναι αλήθεια ότι έχουμε κάνει όλοι βήματα μπροστά, έχω δε την πεποίθηση ότι όλοι είμαστε πιο σοφοί μετά τα όλα όσα έχουμε περάσει. Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνούμε αυτά που μας οδήγησαν στις δυσμενείς καταστάσεις και που τώρα, βέβαια, είναι παρελθόν. Δεν πρέπει να ξεχνούμε τις θυσίες του λαού, ούτε πρέπει να σπέρνουμε την αμφιβολία για τα καλά οπωσδήποτε, αλλά και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα - που πάντα υπάρχουν, έτσι κι αλλιώς, και θα υπάρχουν. Όλα αυτά με μέτρο και σύνεση, όλα αυτά με προσήλωση στο μακροχρόνιο δημόσιο συμφέρον και στον νόμο, όπως μας ζήτησε πριν από λίγο ο κ. πρωθυπουργός.

Σκοπός μου είναι να παραλάβω και να παραδώσω, στον επόμενο υπουργό ο οποίος θα έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, θα έχει τη λαϊκή ετυμηγορία στις εκλογές που επίκεινται, άθικτη την ελληνική οικονομία και όπου μπορώ ακόμη καλύτερη. Στο βραχύβιο αυτό διάστημα θα επιδιώξουμε να διεκπεραιώσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα όποια ζητήματα προκύψουν και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Το κράτος συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, μας το τόνισε ο κ. πρωθυπουργός και κριτήριό μας πρέπει να είναι- και σωστά, νομίζω- όχι η δημοφιλία, αλλά η εμπιστοσύνη των πολιτών.

Όπως έλεγε ο Keynes, το βασικό πολιτικό ζήτημα του ανθρωπίνου γένους, το βασικό πολιτικό ζήτημα της οικονομικής πολιτικής είναι ο συνδυασμός της οικονομικής αποτελεσματικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ελευθερίας της ατομικής δράσης. Η ισορροπία αυτή είναι δυναμική, η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη. Πολύ περισσότερο σε ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον- οικονομικό και όχι μόνο- γεωπολιτικών αναταραχών, αλλά και οικονομικής στασιμότητας, όπου οι κίνδυνοι ελλοχεύουν. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνούμε ότι οι εταίροι, αλλά και οι διεθνείς ανταγωνιστές μας, προχωρούν με βήματα γοργά, γι' αυτό και απαιτείται από μας σκληρή δουλειά και πειθαρχία. Και η βραχύβια αυτή περίοδος, οπωσδήποτε με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να αποτελέσει εξαίρεση."

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: "Θέλω, αρχικά, να ευχαριστήσω όλες και όλους για την παρουσία σας, σήμερα, εδώ. Θέλω να καλωσορίσω τον συνάδελφο καθηγητή και υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, κ. Θεόδωρο Πελαγίδη, που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του υπουργού Οικονομικών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα μας οδηγήσει στις επόμενες, εθνικές εκλογές.

Σήμερα είναι μια συγκινητική στιγμή για εμένα, διότι ολοκληρώνεται η θητεία μου ως υπουργός σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό και νευραλγικό υπουργείο, το υπουργείο Οικονομικών. Θέση που μου ανέθεσε ως πρωθυπουργός ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο ευχαριστώ για την τιμή και την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου. Κλείνει, έτσι, ένας τετραετής κύκλος σκληρής, συστηματικής και αποδοτικής δουλειάς η οποία, παρά τις πολλές, επάλληλες, εξωγενείς κρίσεις, απέφερε πλούσιο και σημαντικό έργο.

Όταν ορκίστηκα υπουργός Οικονομικών της χώρας, στις 9 Ιουλίου 2019, δεσμεύτηκα να εργαστώ έντιμα και άοκνα για να τιμήσω αυτή την εμπιστοσύνη, επιδιώκοντας τις μέγιστες δυνατές πολιτικές και κοινωνικές συγκλίσεις και συναινέσεις, με γνώμονα πάντα το καλό της χώρας και των πολιτών. Σας κάλεσα τότε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να ανατάξουμε, όλοι μαζί, την εθνική αυτοπεποίθηση και να ισχυροποιήσουμε την οικονομία μας, με οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά συμπεριληπτικό τρόπο, βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών και αναβαθμίζοντας τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, μέσα από αποτελεσματικές, διορατικές και μεταρρυθμιστικές πολιτικές.

Σήμερα, 4 χρόνια μετά, έχω τη χαρά και την τιμή να σας κοιτώ στα μάτια και να σας βεβαιώ, με το χέρι στην καρδιά, ότι πράξαμε τα εθνικώς δέοντα. Μολονότι συναντήσαμε αντίξοες- διεθνώς- συνθήκες, τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας και ισχυροποιήσαμε την οικονομία μας. Υπό τις κατευθύνσεις του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, καταφέραμε, συλλογικά, η οικονομία μας να διακρίνεται, πλέον, για υψηλή ανθεκτικότητα, μεγάλη πρόοδο και ισχυρή δυναμική. Η ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει, δυναμικά, στο ευρωπαϊκό προσκήνιο και αναπτύσσεται, πλέον, με έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς στην Ευρώπη.

Μετασχηματίζεται, παράγει και εξάγει καλύτερα και περισσότερο. Προσελκύει επενδύσεις. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και νέες προοπτικές. Στηρίζει, γενναία και αποτελεσματικά, τους πολίτες στις κρίσεις. Κινείται όμως, ταυτόχρονα, στον δρόμο της δημοσιονομικής σύνεσης και υπευθυνότητας.

Όλα τα παραπάνω επιτεύγματα, συλλογικά και διόλου αυτονόητα, έχουν άμεσο αντίκρισμα στη ζωή και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, αλλά και στην ικανότητα της πατρίδας να ανταποκρίνεται-αποτελεσματικά- στις προκλήσεις μιας σύνθετης και απαιτητικής εποχής.

Βεβαίως, δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε σε όσα επιτύχαμε. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη και ρευστή. Ούτε φυσικά ισχυριζόμαστε ότι στην πορεία δεν έγιναν σφάλματα, δεν υπήρξαν αστοχίες, δεν εντοπίστηκαν παραλείψεις. Προσπαθήσαμε να τα διορθώσουμε, με ειλικρίνεια και κοινωνική ευαισθησία.

Επί 4 χρόνια, προσπαθήσαμε σκληρά, και καταφέραμε πολλά. Έτσι σήμερα, μπορούμε να μιλάμε με έργα και πράξεις. Έργα και πράξεις για το σήμερα και το αύριο της πατρίδας μας.

Μειώσαμε σημαντικά φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως για τη μεσαία τάξη.

Στηρίξαμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, με αύξηση του κατώτατου μισθού, ενίσχυση των μισθών δημοσίων υπαλλήλων, αύξηση των συντάξεων και υλοποίηση έκτακτων και γενναίων μέτρων κατά την περίοδο των διαδοχικών κρίσεων.

Μειώσαμε τη φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες, αν και αυτές παραμένουν υψηλές.

Δημιουργήσαμε νέες θέσεις απασχόλησης.

Θεσπίσαμε κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου.

Υλοποιήσαμε αλλαγές που εκσυγχρονίζουν τη χώρα, προχωρώντας, μεταξύ άλλων, στην ψήφιση 59 νόμων στο υπουργείο Οικονομικών.

Προωθήσαμε την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Ενισχύσαμε τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Εφαρμόσαμε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και μια διορατική εκδοτική στρατηγική.

Επιστρέψαμε στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, κλείνοντας επώδυνα κεφάλαια του παρελθόντος, μετά την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, την πρόωρη εξόφληση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας.

Στηρίξαμε τους εποπτευόμενους φορείς με ποικίλους τρόπους και συμβάλαμε στην ανάληψη εθνικής σημασίας πρωτοβουλιών, όπως στην περίπτωση της ΕΑΒ.

Στο Ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, εργαστήκαμε αρμονικά και αποτελεσματικά με εταίρους και θεσμούς, όπως και οι ίδιοι αναγνωρίζουν, προωθώντας τα συμφέροντα της Ελλάδας και συνολικά της Ευρώπης.

Παράλληλα, πετύχαμε 12 αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, με αποτέλεσμα σήμερα η Ελλάδα να βρίσκεται μισό βήμα από την επενδυτική βαθμίδα, διαθέτοντας όλα τα εχέγγυα για να την κατακτήσει τους προσεχείς μήνες. Οι αγορές άλλωστε, εδώ και αρκετό καιρό, αντιμετωπίζουν το αξιόχρεο της Ελλάδας ως χώρας που την έχει ήδη κατακτήσει.

Όλα τα προαναφερθέντα αποδεικνύουν ότι η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα. Είναι πιο ισχυρή, έχει χαράξει νέα πορεία και έχει θέσει στέρεες βάσεις για ένα ακόμα καλύτερο αύριο για όλες και όλους, πρωτίστως για τη νέα γενιά. Όλα αυτά τα κατακτήσαμε, οικοδομώντας τις πολιτικές με ακρογωνιαίους λίθους την ισχυρή βούληση, την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία. Όλα αυτά αναγνωρίζονται από όλους τους διεθνείς φορείς, τους θεσμούς, τις αγορές, τους επενδυτές, αλλά πρωτίστως από την ελληνική κοινωνία, όπως απέδειξε και το εκλογικό αποτέλεσμα της τελευταίας Κυριακής.

Σήμερα, με διαδέχεται ο συνάδελφος, καθηγητής κ. Πελαγίδης. Ένας άνθρωπος με εμπειρία στο χώρο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και στην άσκηση νομισματικής πολιτικής κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Του εύχομαι κάθε επιτυχία. Του υπόσχομαι ότι θα είμαι στη διάθεσή του για όποια βοήθεια τυχόν χρειαστεί στο έργο του.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω, και πάλι, τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εμπιστοσύνη και στήριξή του. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου υπουργούς, από όλα τα υπουργεία, πρωτίστως όμως τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον υφυπουργό κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον πρώην υφυπουργό κ. Γιώργο Ζαββό, με τους οποίους συνεργάστηκα αρμονικά και παραγωγικά τα προηγούμενα χρόνια. Μια εξαιρετική, μια συμπαγής ομάδα.

Ευχαριστώ τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς του υπουργείου Οικονομικών, κ. Θάνο Πετραλιά, κ. Νίκο Κουλοχέρη, κ. Μανώλη Μαστρομανώλη και κ. Θεώνη Αλαμπάση, καθώς και τους προκατόχους τους κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, κ. Αθηνά Καλύβα, κ. Φώτη Κουρμούση και κυρία Μαριαλένα Αθανασοπούλου. Αισθάνομαι τυχερός που είχα τέτοιους συνεργάτες.

Ευχαριστώ τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κ. Μιχάλη Αργυρού για την πολύτιμη συμβολή του στην ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας. Ευχαριστώ τον γενικό διευθυντή του ΟΔΔΗΧ κ. Δημήτρη Τσάκωνα, συνεργάτη από το παρελθόν, εξαιρετικό, υπόδειγμα δημόσιου λειτουργού, καθώς και τα στελέχη του οργανισμού, για την εξαιρετική διαχείριση του δημοσίου χρέους. Με τα περισσότερα από αυτά τα στελέχη γίναμε- στο πέρασμα των ετών- φίλοι, και λειτουργήσαμε ως μία οικογένεια.

Ευχαριστώ τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, και τα στελέχη της Αρχής, για την αναβάθμιση της εικόνας της φορολογικής διοίκησης στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ την υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, ιδιαιτέρως την υπηρεσιακή γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών κυρία Πηνελόπη Παγώνη, για την πολύτιμη συμβολή τους στο έργο του υπουργείου. Ευχαριστώ τους δημοσιογράφους του οικονομικού ρεπορτάζ, για τη συνεργασία και τον επαγγελματισμό τους. Τέλος, ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον διευθυντή του γραφείου μου κ. Χρήστο Καραπλή και σε όλες και όλους τους συνεργάτες μου, για την αμέριστη στήριξη και συμβολή τους στην αποδοτική, κοινή μας προσπάθεια, τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Μερικές φορές ίσως υπερέβαλα σε απαιτήσεις, αλλά εκτιμώ ότι θα θυμούνται, δια βίου, ότι άξιζε τον κόπο αυτή η υπερπροσπάθεια για το καλό της χώρας και της οικονομίας. Κρατώ τις καλύτερες αναμνήσεις από την κοινή μας προσπάθεια, αυτήν την τετραετία».

