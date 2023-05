Πολιτική

Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Οι κινήσεις ανασύνταξης για την κάλπη στις 25 Ιουνίου

Μια σειρά από "διορθωτικές" κινήσεις δρομολόγησε η Κεντρική Επιτροπή και το Εκτελεστικό Γραφείο, μετά απο την βαριά ήττα της περασμένης Κυριακής.

Τις «διορθωτικές αλλαγές» που αποφάσισε την Πέμπτη η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξειδίκευσε το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος, το οποίο συνεδρίασε την Παρασκευή

Συγκροτείται Εκλογική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από πρόσωπα που θα πλαισιώνουν τον Αλέξη Τσίπρα.

Ανακοινώσεις για την σύνθεση της Εκλογικής Επιτροπής θα γίνου σήμερα Σάββατο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιτροπή, που θα συνεδριάσει πρώτη φορά την Δευτέρα, υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα αποτελείται, τουλάχιστον, από τους: Νίκο Φαραντούρη, Διάνα Βουτυράκου και Γρηγόρη Γεροτζιάφα, καθώς και τους Αλέξη Χαρίτση, Κώστα Ζαχαριάδη, Ρένα Δούρου, Νάσο Ηλιόπουλο, Όλγα Γεροβασίλη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Αθηνά Λινού, Έφη Αχτσιόγλου και Πόπη Τσαπανίδου που θα ηγηθούν της επικοινωνιακής αντεπίθεσης του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την βαριά ήττα της 21ης Μαΐου.

Ακόμη, συστήνεται Οργανωτική Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, η οποία θα είναι σε διαρκή επαφή με τους πολίτες και θα επικεντρωθεί στις προβληματικές για τον ΣΥΡΙΖΑ περιφέρειες, ώστε να ενισχυθούν τα ποσοστά του κόμματος.

Όσον αφορά τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν τον ΣΥΡΙΖΑ στα ΜΜΕ, αυτά θα ορίζονται/εγκρίνονται από το Γραφείο Τύπου του κόμματος και θα επιλέγονται με βάση τη θεματολογία, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία του κυβερνητικού προγράμματος.

Τέλος, το Εκτελεστικό Γραφείο θα βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση, δηλαδή θα συνεδριάζει καθημερινά ως διευρυμένο όργανο, μαζί με τον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματος.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:



«Την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να συγκροτήσει νέα εκλογική επιτροπή επικύρωσε σήμερα το ΕΓ που συνεδρίασε σε διευρυμένη σύνθεση. Η νέα εκλογική επιτροπή θα αναλάβει το συντονισμό του εκλογικού αγώνα ενόψει της νέας αναμέτρησης της 25ης Ιουνίου.



Η σύνθεση της Νέας εκλογικής επιτροπής θα ανακοινωθεί αύριο και θα συνεδριάσει υπό τον Αλέξη Τσίπρα τη Δευτέρα. Με απόφαση του ΕΓ δημιουργείται επίσης Οργανωτική Επιτροπη Εκλογικου Αγωνα με στόχο τον οργανωτικό συντονισμό σε καθε περιφέρεια.



Αποφασίστηκε επίσης ότι από αύριο το Γραφειο Τυπου θα επικυρωνει όλες τις εμφανίσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στα ΜΜΕ μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Τέλος, το ΕΓ υπό διευρυμένη σύνθεση θα βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση καθόλη την προεκλογική περίοδο».

