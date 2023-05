Κοινωνία

Amber Alert για 17χρονη έγκυο που εξαφανίστηκε

Αγωνία και ανησυχία για την εγκυμονούσα, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν ενώ βρισκόταν στον 9ο μήνα της κύησης. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 17χρονης, ενώ διένυε τον 9ο μήνα της κύησης.

Συγκεκριμένα, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Στις 10.04.2023, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας προσφύγων στη Ριτσώνα η Νουντόμκι (επ) Μπρις (ον), 17 ετών, με καταγωγή από το Καμερούν. Η ανήλικη έφυγε με άγνωστο προορισμό, διανύοντας τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την ασφάλεια της και το βρέφος που κυοφορούσε. Υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να βρίσκεται στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στις 26.05.2023, στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η Νουντόμκι (επ) Μπρις (ον) έχει μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, ύψος 1.70 και είναι αδύνατη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη αθλητική φόρμα, μαύρο φούτερ, γκρι μπουφάν και μαύρα σανδάλια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ".

