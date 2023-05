Κοινωνία

Ωρωπός: μαθητής πυροβόλησε καθηγητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός προκλήθηκε σε σχολείο στον Ωρωπό όταν μαθητής πυροβόλησε καθηγητή.

Ένα ακόμη περιστατικό βίας από ανήλικο καταγράφηκε αυτή τη φορά σε σχολείο στον Ωρωπό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 17χρονος μαθητης στο ΕΠΑΛ του Μαρκοπούλου Ωρωπού, πυροβόλησε κατά τη διάρκεια διαλείμματος έναν 36χρονο καθηγητή του με αεροβόλο στο προαύλιο, μετά από διαπληκτισμό που ειχαν.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 9 το πρωί της Παρασκευής. Ο άτυχος άνδρας, έχει τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι.

Ο μαθητής συνελήφθη και θα περάσει την πόρτα του εισαγγελέα ανηλίκων σήμερα στις 10:00.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 26-5-2023 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, ανήλικος αλλοδαπός για παράβαση του νόμου περί όπλων και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 26-5-2023 κατά τη διάρκεια διαλείμματος εντός σχολικού συγκροτήματος στον Ωρωπό, ο κατηγορούμενος κατόπιν λεκτικής διαφωνίας, τραυμάτισε με τη χρήση αεροβόλου όπλου 36χρονο ημεδαπό.



Το αεροβόλο πιστόλι και κενός γεμιστήρας παραδόθηκαν στον Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπού και κατασχέθηκαν.



Επιπλέον συνελήφθησαν και οι γονείς του κατηγορουμένου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.



Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα."

Ειδήσεις σήμερα:

Amber Alert για 17χρονη έγκυο που εξαφανίστηκε

Θεσσαλονίκη - Δάγκωμα οχιάς: Ερπετολόγος δίνει μάχη για την ζωή της

Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος: Πως γιάτρεψε άπιστο γιατρό!