Τουρκία: ο Ερντογάν κοιμήθηκε ενώ έδινε συνέντευξη στην τηλεόραση (βίντεο)

Προβληματισμούς έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τον Ερντογάν να μην μπορεί να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά κατά τη διάρκεια συνέντευξης.

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στην Τουρκία για τις δεύτερες εκλογές, ένα περιστατικό με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάκρεια διακαναλικής συνέντευξης, ο Τούρκος Πρόεδρος, φαίνεται να έχει υπνηλία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά.

Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια συνέντευξης στους τουρκικούς τηλεοπτικούς σταθμούς A Haber και ATV και όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που η δημοσιογράφος έκανε την ερώτηση, ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται νακλείνει τα μάτια του.

Όταν αυτό έγινε αντιληπτό από τον σκηνοθέτη, έστρεψε την κάμερα ξαφνικά προς τη δημοσιογράφο, η οποία συνέχισε να μιλά κοιτάζοντας τον συμπαρουσιαστή της με απορία.

Erdogan fell asleep during the interview.



Turkish President Recep Tayyip Erdogan fell asleep briefly during a live television interview. pic.twitter.com/RQIiSO2Sm9 — Spriter (@Spriter99880) May 26, 2023

Υπενθυμίζεται ότι στον επαναληπτικό γύρο της αναμέτρησης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει από τον πρώτο προβάδισμα σχεδόν πέντε μονάδων (49,5%) ή 2,5 εκατ. ψήφων, έναντι του αντιπάλου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου (44,5%), υποψηφίου ετερόκλιτης εξακομματικής συμμαχίας ευρέος φάσματος, από την εθνικιστική δεξιά ως την κεντροαριστερά.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις –τα ινστιτούτα που τις διενεργούν έπεσαν πολύ έξω ενόψει του πρώτου γύρου– πιστοποιούν το προβάδισμα του αρχηγού του κράτους, τον φέρουν να βρίσκεται μπροστά πέντε μονάδες, ωστόσο άλλες φέρνουν πρώτο τον Κιλιτσντάρογλου.

