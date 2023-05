Κοινωνία

Εθνική Οδός Αθηνών - Θηβών: κλειστή και στα δύο ρεύματα από σφοδρό τροχαίο

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης υπήρξε σοβαρός τραυματισμός του οδηγού.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 50ο χιλιόμετρο της Αθηνών – Θηβών, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν μετωπική σύγκρουση και μάλιστα σφοδρή, με τον οδηγό του αυτοκινήτου να είναι σοβαρά τραυματίας.

Λόγω τροχαίου η ΕΛΑΣ προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών, στο ύψος του 50ου χιλιομέτρου (Βενζινάδικο Revoil).

