Τάμα στον Άγιο Δημήτριο: Ομογενής άφησε το νυφικό της μπροστά στην εικόνα του (εικόνες)

Η συγκινητική ιστορία της γυναίκας που αναγκάστηκε να ζήσει στην Αυστραλία και το τάμα που κατάφερε να εκπληρώσει μετά από δεκαετίες, καθώς όπως λέει, “τώρα ήταν η στιγμή”.

Ομογενής που ζει στην Αυστραλία, εκπλήρωσε το τάμα που είχε κάνει στον Άγιο Δημήτριο του Λόγγου Αιγίου, 26χρόνια μετά τον γάμο της, αφήνοντας το νυφικό της μπροστά από την ιερή εικόνα του Αγίου.

Ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας σε νεαρή ηλικία ανάγκασε την Χριστίνα Κούτρα - Δενδρινού να εγκαταλείψει τον τόπο της με προορισμό την μακρινή Αυστραλία.

Φεύγοντας η 21χρονη τότε κοπέλα έκανε ένα τάμα στον Άγιο Δημήτριο να την βοηθήσει να ξεπεράσει το πρόβλημα της αυτό. Η γυναίκα τα κατάφερε με αποτέλεσμα να μην ξεχάσει ποτέ όμως την υπόσχεση της.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στην Μελβούρνη το 1997. Αν και έχει έρθει στην Ελλάδα μέσα στα χρόνια αυτά άλλες τρεις φορές, ωστόσο τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή για εκείνη ώστε να εκπληρώσει το τάμα της.

Όπως λέει η ίδια, «Έχω γεννηθεί στο Σίδνεϋ όμως μεγάλωσα στην Ελλάδα. Δυστυχώς στα 21 μου χρόνια το 1992 ένα πρόβλημα υγείας με ανάγκασε να εγκαταλείψω την πατρίδα και να επιστρέψω στην Αυστραλία. Έπρεπε να μάθω να ζω μακριά από την χώρα που μεγάλωσα και πάντα αγαπούσα. Έτσι έκανα ένα τάμα στον Άγιο να με βοηθήσει με το θέμα της υγείας μου, αλλά και να τον έχω κοντά μου, προκειμένου να καταφέρω να έχω μια καλή ζωή».

Όπως εξηγεί αν και μακριά από την πατρίδα της η ζωή της φέρθηκε με ωραίο, με αποτέλεσμα ακόμα κι εκεί στα ξένα να βιώσει καταστάσεις που πάντα ονειρευόταν:

«Γνώρισα τον σύζυγο μου με τον οποίο παντρευτήκαμε το 1997 και έχουμε αποκτήσει δυο υπέροχα παιδιά. Πάντα όμως νοσταλγούσα την πατρίδα. Στην Ελλάδα έχω έρθει άλλες τρεις φορές το 2001, 2016, 2018 και τώρα που έχω έρθει μόνη μου. Αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία, ώστε να φέρω μαζί μου και το νυφικό που φόρεσα στο γάμο μου, προκειμένου να το αφιερώσω στο Άγιο. Επιθυμία μου είναι όποια κοπέλα δεν έχει να πάρει δικό της νυφικό να ζητήσει να φορέσει το δικό που είναι σε vintage γραμμή».

Πηγή κειμένου: Protothema.gr / Φωτογραφίες: e-loggos.gr

