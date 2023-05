Κοινωνία

ΔΥΠΑ: Εκπαιδευτικά προγράμματα για κρατούμενους

Η ΔΥΠΑ σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που έχουν ως στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη επανένταξη στην αγορά εργασίας των ανέργων που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην απασχόληση.

Έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, που δίνουν ευκαιρίες στους ανέργους για εργασία, χωρίς αποκλεισμούς, έχει δώσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), τα τελευταία χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΥΠΑ σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που έχουν ως στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη επανένταξη στην αγορά εργασίας των ανέργων που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην απασχόληση.

«Πέρα από εμβληματικά προγράμματα απασχόλησης, που επιδοτούν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, διεμφυλικά πρόσωπα και θύματα εμπορίας ανθρώπων), η ΔΥΠΑ επενδύει και στη συμβουλευτική, αλλά και στην επαγγελματική κατάρτιση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον τομέα της κατάρτισης, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ και με όρους που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική αναβάθμιση των δεξιοτήτων όλων των πολιτών και προσφέρουν ισότιμη πρόσβαση.

Μέσω της ενίσχυσης και μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που πραγματοποιήθηκε πέρυσι (Νόμος 4921/2022 "Δουλειές ξανά"), αλλά και με την αναβάθμιση του ρόλου των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, δόθηκε η δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας να αποκτήσουν και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους» δηλώνει ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για κρατούμενους

Από αυτό τον σχεδιασμό δεν θα μπορούσε να λείπει η μέριμνα για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού, που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΥΠΑ συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και υλοποιεί ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για κρατούμενους, με στόχο την προετοιμασία τους για την κοινωνική και την εργασιακή επανένταξή τους.

Τα προγράμματα υλοποιούνται, μέσω των ΚΕΚ της ΔΥΠΑ και έχουν πραγματοποιηθεί στα καταστήματα κράτησης Ελαιώνα Θήβας, Μαλανδρίνου, Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Δομοκού, Άμφισσας, Τρικάλων και Χανίων. Αντίστοιχα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για εφέτος στα καταστήματα κράτησης Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Τίρυνθας. Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κυμαίνεται από 250 έως 380 ώρες, ανάλογα με την ειδικότητα.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών οικονομιών, καθώς αφορούν ειδικότητες που έχουν μεγάλη ζήτηση από τις επιχειρήσεις.

Οι ειδικότητες, ενδεικτικά, είναι: κομμωτική τέχνη, συντήρηση κτιρίων, μαγειρική τέχνη-ζαχαροπλαστική, κοπτική-ραπτική, γυψοσανίδες-τεχνοτροπίες- ελαιοχρωματισμοί και φροντίδα υγιεινής προσώπου και σώματος.

Οι δράσεις παρέχουν στους κρατούμενους και στις κρατούμενες, που συμμετέχουν, τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στα αντίστοιχα αντικείμενα, με παράλληλη συμβουλευτική για αναζήτηση εργασίας, για σύνταξη σωστού βιογραφικού σημειώματος και υποστήριξη για συνεντεύξεις με δυνητικούς εργοδότες, καθώς επίσης συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για σύνταξη βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων.

Επιπλέον, στα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνεται ειδική θεματική ενότητα που αφορά στους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προγράμματα κατάρτισης στηρίζουν και ενισχύουν την υιοθέτηση επαγγελματικής συνείδησης και συμπεριφοράς.

Τα τελευταία 3,5 χρόνια, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει 16 προγράμματα στα καταστήματα κράτησης Ελαιώνα Θήβας, Μαλανδρίνου, Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Τρικάλων και Χανίων, με τη συμμετοχή περισσότερων από 260 κρατουμένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, θα είχαν καταρτιστεί ακόμη περισσότεροι κρατούμενοι και κρατούμενες, όμως, από το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και για όλο το 2020, ακυρώθηκε ο προγραμματισμός, λόγω της πανδημίας.

Αυτή την περίοδο, βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα κατάρτισης κρατουμένων σε πέντε καταστήματα κράτησης σε όλη την Ελλάδα (Ελαιώνα Θήβας, Δομοκού, Άμφισσας, Χανίων και Τρικάλων), μέσω των οποίων καταρτίζονται περισσότεροι από 100 κρατούμενοι στις ειδικότητες μαγειρικής τέχνης-ζαχαροπλαστικής, γυψοσανίδων-τεχνοτροπιών-ελαιοχρωματισμών, κομμωτικής και συντηρητών κτιρίων.

Για το επόμενο χρονικό διάστημα, στον σχεδιασμό της ΔΥΠΑ έχουν ενταχθεί αντίστοιχα προγράμματα στα καταστήματα κράτησης σε όλη την Ελλάδα, όπου υπολογίζεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 300 κρατούμενοι.

Εκτός από την κατάρτιση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων των κρατουμένων, η ΔΥΠΑ έχει σχεδιάσει προγράμματα απασχόλησης που δίνουν ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις, ώστε να προσλάβουν αποφυλακισμένους, με επιχορήγηση 75% του μισθού για διάστημα 24 μηνών. Οι αποφυλακισμένοι έχουν συμπεριληφθεί στο νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να ενισχυθούν και να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού τους.

Επιπρόσθετα, για να αυξηθούν οι ευκαιρίες πρόσληψής τους, μειώθηκε η απαιτούμενη διάρκεια του χρόνου εκτίσεως ποινής φυλάκισης, που αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα, από 6 σε 2 μήνες. Μέχρι τώρα, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 142 προσλήψεις αποφυλακισμένων, μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, αποτελεί θεμελιώδη στόχο της ΔΥΠΑ η στήριξη όλων των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς. «Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργαζόμαστε με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για να εκπονήσουμε προγράμματα κατάρτισης κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης σε όλη τη χώρα. Σκοπός μας είναι να δώσουμε προοπτική στους κρατούμενους και στις κρατούμενες, να συνεισφέρουμε στον περιορισμό των προκαταλήψεων και στην ανατροπή στερεοτυπικών αντιλήψεων. Με τα προγράμματα κατάρτισης στις φυλακές αφενός μεν ενδυναμώνουμε τους κρατούμενους, ώστε να επανενταχθούν στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, μετά την αποφυλάκισή τους αφετέρου δε ενισχύουμε την κουλτούρα ίσων ευκαιριών στους χώρους εργασίας» σημειώνει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, υπογραμμίζει: «Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, σε αγαστή συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), οργανώνει προγράμματα και υλοποιεί δράσεις για τη δημιουργική απασχόληση και κατάρτιση των κρατουμένων, στο πλαίσιο της μετασωφρονιστικής μέριμνας και της επαγγελματικής αποκατάστασης κρατουμένων και αποφυλακισμένων. Οι δράσεις είναι επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, με τις οποίες οι κρατούμενοι και οι αποφυλακισμένοι ενημερώνονται για τα εργασιακά τους δικαιώματα, για επιδόματα και οικονομικά βοηθήματα, που δικαιούνται, για τα τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και για την υπάρχουσα προσφορά και ζήτηση εργασίας, σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και άλλους αρμόδιους φορείς. Η συνεργασία αυτή έχει ως απώτερο σκοπό την αποτελεσματική προώθηση στην απασχόληση ενηλίκων και ανηλίκων κρατουμένων, προκειμένου να επιτευχθεί η τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας με παράλληλη προετοιμασία και στήριξη για την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία. Για την προώθηση της συνεργασίας μας, έχει ήδη υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με τη ΔΥΠΑ».

