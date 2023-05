Πολιτισμός

Φεστιβάλ Καννών: “Χρυσός Φοίνικας” για την Τριέ - Όλοι οι νικητές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την λαμπερή τελετή απονομής ολοκληρώθηκε το 76ο Φεστιβάλ Καννών. Σε δύο θρύλους του κινηματογράφου απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις.

Το Φεστιβάλ των Καννών απένειμε τον Χρυσό Φοίνικα στη Γαλλίδα Ζυστίν Τριέ για την "Ανατομία μιας Πτώσης", βραβεύοντας για τρίτη φορά στην ιστορία του μια σκηνοθέτιδα.

Η 44χρονη κινηματογραφίστρια διαδέχεται την Τζέιν Κάμπιον (Μαθήματα Πιάνου", 1993) και την Ζουλιά Ντουκουρνό ("Τιτάν", 2021), επιβεβαιώνοντας το βραδύ βήμα προς την ισότητα σε μια βιομηχανία του κινηματογράφου στην οποία ιστορικά κυριαρχούν οι άνδρες.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο της, η σκηνοθέτις κατήγγειλε έντονα τον τρόπο με τον οποίο η γαλλική κυβέρνηση "απέρριψε με τρόπο σοκαριστικό" το κίνημα κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

"Αυτό το σχήμα αυταρχικής εξουσίας, ολοένα και περισσότερο χωρίς αναστολές, ξεσπά σε αρκετούς τομείς", πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι η εξουσία επιδίωκε επίσης να "σπάσει την πολιτιστική εξαίρεση χωρίς την οποία (η Τριέ) δεν θα ήταν στις Κάννες σήμερα".

Η Ζυστίν Τριέ κατακτά την κορυφή της 'Εβδομης Τέχνης έπειτα από τέσσερις ταινίες, μεταξύ των οποίων η "Sibyl", που είχε ήδη επιλεγεί στις Κάννες και άλλα τόσα πορτρέτα γυναικών.

Ο Βρετανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τζόναθαν Γκλέιζερ κέρδισε το Μέγα Βραβείο του 76ου Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του "The Zone of Interest". Το Grand Prix (Μέγα Βραβείο) απονέμεται στη δεύτερη καλύτερη ταινία του φεστιβάλ. Η ταινία παρουσιάζει την οικογενειακή ζωή του διοικητή του ναζιστικού στρατοπέδου εξόντωσης του Άουσβιτς για να θυμίσει "την κοινοτοπία του κακού".

Το "The Zone of Interest" ήταν η πιο ριζοσπαστική ταινία του διαγωνισμού: αφήνοντας το στρατόπεδο του θανάτου εκτός, η ταινία καταγγέλλει την ικανότητα των ανθρώπων να συνεχίζουν να ζουν αδιάφορα ενώ βιώνουν τη φρίκη.

Η Τουρκάλα Μερβέ Ντιζντάρ απέσπασε το βραβείο α΄γυναικείου ρόλου στο 76ο Φεστιβάλ των Καννών για την ερμηνεία της στην ταινία "Ξερά Χόρτα" του Νουρί Μπιλγκέ Τζεϊλάν.

"Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται για να ξεπερνούν τις δυσκολίες της ύπαρξης σε αυτόν τον κόσμο και να κρατούν την ελπίδα" μέσα τους, δήλωσε η ηθοποιός, η οποία υποδύεται μια γυναίκα που ερωτεύεται έναν δάσκαλο σε μια απομακρυσμένη επαρχία της Τουρκίας.

Όλοι οι νικητές του 76ου Φεστιβάλ Καννών:

Χρυσός Φοίνικας: Ζυστίν Τριέ για την ταινία "Ανατομία μιας Πτώσης"

Μέγα Βραβείο: Τζόναθαν Γκλέιζερ για την ταινία "The Zone of Interest"

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Τραν Αν Χουνγκ για την ταινία "Το πάθος του Ντοντέν Μπουφάν"

Βραβείο της Επιτροπής : Ακι Καουρισμάκι για την ταινία "Fallen Leaves"

Βραβείο σεναρίου: Σακαμότο Γιούτζι για την ταινία "Monster"

Βραβείο α΄γυναικείου ρόλου: Μερβέ Ντιζντάρ για την ερμηνεία της στα "Ξερά Φύλλα"

Βραβείο α΄ανδρικού ρόλου : Κότζι Γιακούσο για την ερμηνεία του στο "Perfect days"

Βραβείο Χρυσή Κάμερα: " L'arbre aux papillons d'or" του Θιεν Αν Φαμ

Χρυσός Φοίνικας ταινίας μικρού μήκους: "27" της Φλόρα Άνα Μπούντα

Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας: Χάρισον Φορντ Μάικλ Ντάγκλας και