Κοινωνία

Ζάκυνθος - Σεισμός 1953: Οι σπάνιες φωτογραφίες του Τζέιμς Μπέικερ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδημοσίευτα ντοκουμέντα δώρισε ο James Baker, πρώην Υπoyργός Εξωρερικών των ΗΠΑ, που το 1953 είχε βρεθεί στο νησί ως αξιωματικός του ΠΝ της χώρας του.

Ένα μοναδικό λεύκωμα με ανέκδοτες φωτογραφίες, που αποτελούν ντοκουμέντα, από τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953, δώρισε στην Ιστορική Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ James Baker, ο οποίος βρέθηκε στο νησί, ως αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, για την υποστήριξη των σεισμοπαθών του νησιού.

Ο τότε νεαρός αξιωματικός, James Baker, κατέγραψε με τη φωτογραφική του μηχανή, μοναδικά στιγμιότυπα, από την ισοπεδωμένη από την μανία του Εγκέλαδου και την πυρκαγιά που ξέσπασε μετά, Ζάκυνθο, τον πόνο των κατοίκων, που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα αλλά και τις περιουσίες τους, τις μεγάλες ουρές για να προμηθευτούν με τρόφιμα και νερό.

Το Λεύκωμα φέρει τον τίτλο «Φωτογραφικά ντοκουμέντα James Baker III από το νησί της Ζακύνθου, τον Αύγουστο του 1953» περιέχει κείμενα στην ελληνική και την Αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει βιογραφικό του αποστολέα, πρόλογο από τον πρόεδρο της Δ.Ι.Β.Ζ. Φίλιππο Συνετό, κείμενο του James Baker III με τίτλο «Μια όμορφη πόλη, φλεγόμενη και ερειπωμένη» και 29 φωτογραφίες, κατανεμημένες σε δύο ενότητες.

Η παρουσίαση του Λευκώματος θα γίνει το Σάββατο 15 Ιουλίου 2023.

Στην επιστολή του προς τη Βιβλιοθήκη της Ζακύνθου ο James Baker III, αναφέρει: «Όταν ο Έκτος Αμερικανικο?ς Στο?λος ε?μαθε για τον μεγα?λο σεισμο? της 12ης Αυγου?στου 1953, εδο?θη εντολη? αμε?σως σε 10 πλοι?α να πλευ?σουν α?μεσα στην Ζα?κυνθο, που εκει?νη την εποχη? ξε?ραμε ως Ζα?ντε, και σε δυ?ο α?λλα κοντινα? νησια?. Δυ?ο ημε?ρες αργο?τερα, Αμερικανοι? πεζοναυ?τες ε?φτασαν στην Ζα?κυνθο και προσε?φεραν τρο?φιμα, νερο?, ιατρικη? περι?θαλψη και α?λλες υπηρεσι?ες στους κατοι?κους του νησιου?.

Η?μουν ε?νας νε?ος ανθυπολοχαγο?ς που υπηρετου?σε στους πεζοναυ?τες. Ποτε? δεν ξεχα?σαμε αυτο? που ει?δαμε. Μι?α ο?μορφη πο?λη, κατεστραμμε?νη, να και?γεται. Α?νδρες, γυναι?κες, παιδια? - πολλοι? πληγωμε?νοι, ο?λοι υποφε?ροντες - που μας χαιρε?τησαν με αξιοπρε?πεια και ζεστα? χαμο?γελα. Η?μασταν ευγνω?μονες για την ευγενικη? υποδοχη? και την ευκαιρι?α να γνωρι?σουμε και να προσφε?ρουμε στους ανθρω?πους αυτου? του νησιου?.

Ανταποδι?δοντας, σας παρακαλω? να δεχτει?τε αυτη? την προσφορα? προς τη Δημο?σια Ιστορικη? Βιβλιοθη?κη, της συλλογη?ς απο? τις φωτογραφι?ες που πη?ρα το 1953. Με?σω αυτω?ν,οι πολι?τες της Ζακυ?νθου μπορου?ν να δουν πα?λι αυτο? που ει?δαμε το?τε, διατηρω?ντας τις αναμνη?σεις. Και με?σω αυτω?ν θε?λω να τιμη?σω αυτου?ς που χα?θηκαν, την αντοχη? των γενναι?ων ανθρω?πων που επε?ζησαν κα την σκληρη? δουλεια? αυτω?ν που ε?χουν ξαναχτι?σει το νησι?.

Ελπι?ζω επι?σης ο?τι αυτε?ς οι φωτογραφι?ες καταδεικνυ?ουν την συνεχο?μενη φιλι?α μεταξυ? των ανθρω?πων των Ηνωμε?νων Πολιτειω?ν και αυτω?ν της Ζακυ?νθου και ο?λης της Ελλα?δας».

Για την παρουσίαση του λευκώματος του James Baker, μίλησε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόεδρος της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου Φίλιππος Συνετός, ο οποίος ανέφερε ότι «η ΔΙΒΖ διατηρεί ένα μεγάλο πλούτο από σπάνιες εκδόσεις, αρχεία και ντοκουμέντα που έρχονται από τα βάθη των αιώνων. Φέτος με αφορμή την συμπλήρωση 70 χρόνων από τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1953 στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, αποφασίσαμε να τυπώσουμε, σε μια αναμνηστική έκδοση, το μοναδικό για την εποχή, έγχρωμο αρχείο φωτογραφιών που μας έστειλε από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2017, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών James Baker.

Πρόκειται για μοναδικά φωτογραφικά στιγμιότυπα που ο ίδιος ο James Baker τράβηξε ευρισκόμενος στη Ζάκυνθο ως αξιωματικός του Αμερικανικού στρατού, στα οποία καταγράφεται το μέγεθος της ανθρώπινης τραγωδίας και η συνδρομή των στρατιωτικών αποστολών των συμμαχικών χωρών στους σεισμόπληκτους.

Με την έκδοση αυτή θέλουμε να θυμίσουμε στους νεότερους το μέγεθος της τραγωδίας του 1953 και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη βοήθεια που προσέφεραν εκείνες τις δύσκολες ώρες οι σύμμαχοι μας στον τόπο μας, με την αποφασιστική παρουσία τους. Το Λεύκωμα αυτό θα αποσταλεί στον ίδιο τον κ. Baker σε τιμητική αποστολή και κατά την παρουσίαση του έχουμε προσκαλέσει τον Αμερικανό Πρέσβη στη Ζάκυνθο».

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: “Μάγισσες” αθωώθηκαν 400 χρόνια μετά τον απαγχονισμό τους!

Καβάλα: Νεκρό βρέφος 9 μηνών

Τίνα Τάρνερ: Η αμύθητη περιουσία και οι άγνωστοι κληρονόμοι