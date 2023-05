Κοινωνία

Διακινητής μεταναστών με ποινή κάθειρξης 113 ετών... κυκλοφορούσε σαν κύριος!

Που και πως εντοπίστηκε ο φυγόποινος άνδρας, στον οποίο είχε επιβληθεί και βαρύ πρόστιμο.

Ανενόχλητος απο όλους και απο όλα κυκλοφορούσε στην Ζάκυνθο ένας αλλοδαπός δουλέμπορος, παρότι είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 113 ετών και έξι μηνών!.

Στον άνδρα είχε επιβληθεί και χρηματική ποινή 400.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών και παράνομη κατακράτηση!

Ο φυγόποινος εντοπίστηκε τυχαία από αστυνομικούς της Ασφαλείας Ζακύνθου, οι οποίοι κατά τον τυπικό έλεγχο που έκαναν διαπίστωσαν ότι εκκρεμούσε σε βάρος του τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Έτσι, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, που διέταξε τον εγκλεισμό του στην φυλακή.

